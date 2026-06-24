La serie animada Dieselpunk ‘MechWest’ consigue un acuerdo global con Toonz

Toonz Media Group ha firmado un acuerdo de distribución mundial para “MechWest”, una serie de acción y aventuras animada por computadora producida de forma independiente creada por Dave Gallagher y producida por AnimSchool Studios.

La empresa presentará la serie a compradores internacionales en el Festival de Animación de Annecy.

Ambientada en el mundo fronterizo dieselpunk de Meridian, “MechWest” sigue a Pearl West, una adolescente que se hace amiga de un misterioso robot impulsado por carbón llamado Six y se embarca en un viaje que cambiará el destino de su mundo, junto con su hermano vaquero Pico y su amigo Casey, que habla rápido. Gallagher desarrolló la serie con los escritores Noah Gallagher y Clifford James Taylor; El equipo creativo también incluye al director de diseño Galen Chu (“Ice Age: Collision Course”, “Ferdinand”) y al jefe de historia Moroni Taylor (“The Super Mario Bros. Movie”, “The Iron Giant”, “Mi villano favorito”). La serie está dirigida a niños de 7 a 12 años y a un público familiar.

Uno de los aspectos más inusuales de la producción es su modelo de personal: la serie fue realizada en gran parte por graduados recientes de AnimSchool, la acreditada escuela de animación 3D fundada por Gallagher, cuyos créditos cinematográficos incluyen roles de supervisión en la franquicia «Ice Age», «Rio», «Robots» y «Horton Hears a Who». El programa ha acumulado más de 11 millones de visitas y se llevó a casa los honores de Oro y Plata en los Premios Telly y el reconocimiento de Oro y Elección del Público en los Premios Collision.

«Estamos muy entusiasmados de asociarnos con Toonz Media Group para este próximo capítulo de ‘MechWest'», dijo Gallagher. «Nuestro equipo ha hecho la serie de forma independiente, un episodio a la vez, y es muy gratificante ver que el programa resuena entre el público. Toonz aporta mucha experiencia en distribución internacional y un entusiasmo genuino por la serie. Comparten nuestra visión del amplio atractivo del programa, y ​​esta asociación nos brinda la oportunidad de presentar el programa a nuevas audiencias y ampliar su alcance global».

Según el acuerdo, Toonz distribuirá el programa a canales lineales y no lineales a nivel mundial. La compañía, que tiene más de 25 años de experiencia en animación, producción de acción en vivo y distribución internacional, también opera el canal MyToonz FAST y una red de YouTube que llega al público a través de VOD y asociaciones de telecomunicaciones.

Viswanath Rao, director ejecutivo de Toonz Media Group, dijo: «La narración excepcional siempre ha estado en el corazón del entretenimiento global exitoso, y ‘MechWest’ es un poderoso ejemplo de ello. Lo que Dave Gallagher y el equipo de AnimSchool Studios han logrado es notable: crear una serie visualmente impactante y emocionalmente atractiva que ya ha creado una audiencia apasionada por sus propios méritos. Estamos encantados de asociarnos con el equipo y ayudar a llevar la serie a audiencias de todo el mundo».

Gulshan David, vicepresidente de largometrajes de Toonz Media Group, añadió: «‘MechWest’ se destacó de inmediato, la calidad de la animación, el mundo que Dave y el equipo de AnimSchool han construido, y una audiencia que ya lo encontró. Lo que han logrado es poco común para una serie producida de forma independiente, y creemos que tiene exactamente lo que las principales plataformas y emisoras globales están buscando. Estamos encantados de llevar ‘MechWest’ al escenario mundial a partir de Annecy».