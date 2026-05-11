Hansi Flick dijo después de que el Barcelona ganara la Liga española cuando murió su padre

VIVA – El momento en que el Barcelona consiguió el título de la Liga española 2025/2026 vino acompañado de una triste noticia para el técnico, Hansi Flick. Detrás de la victoria por 2-0 sobre el Real Madrid en el Clásico, Flick perdió ese mismo día a su querida figura paterna.

El padre de Hansi Flick murió cuando el Barcelona ganó la Liga española

El Barcelona aseguró el título de La Liga tras derrocar al Real Madrid en el Camp Nou, el lunes 11 de mayo de 2026 por la mañana temprano, mediante goles de Marcus Rashford y Ferran Torres.

Sin embargo, unas horas antes de que comenzara el partido, Flick recibió la noticia de que su padre había muerto.

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Aunque estaba de luto, el técnico alemán optó por acompañar al Barcelona desde la barrera.

«Este es un día duro. Todo empezó esta mañana y nunca olvidaré este día. Esta mañana, mi madre me llamó y me dijo que mi padre había fallecido. Entonces pensé: ¿Debería ocultarlo o debería hablar con mi equipo? Porque para mí, esto es como una familia», dijo Flick, citado por ESPN.

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Flick finalmente decidió sincerarse con los jugadores sobre la situación que estaba viviendo. A él también le emocionó la respuesta de la plantilla azulgrana.

«Entonces dije: ‘Está bien, también quiero transmitir esta información a los jugadores’. Y lo que hacen es realmente extraordinario. Nunca olvidaré este momento».

Antes del inicio del partido, los jugadores del Barcelona y del Real Madrid portaron brazaletes negros y guardaron un minuto de silencio como muestra de respeto.

Después del partido, el ambiente emotivo se hizo sentir nuevamente cuando los jugadores del Barcelona celebraron con Flick su éxito al ganar el título. El entrenador incluso fue levantado en el aire por su equipo después de que el Barcelona consiguiera el trofeo número 29 de La Liga en la historia del club.

«Quiero dar las gracias a todos, gracias por todo, gracias por luchar tan duro. Realmente aprecio a todos. Es como una familia», dijo Flick.

Desde que llegó a Barcelona en 2024, Flick ha logrado que los blaugrana vuelvan a dominar las competiciones nacionales. Aun así, todavía tiene grandes ambiciones de llevar al Barcelona a la gloria en la Liga de Campeones.