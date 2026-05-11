Joey Bosa recibe una importante actualización sobre agente libre de 49ers Insider

A lo largo de la temporada baja, el 49ers de San Francisco han estado en la fábrica de especulaciones sobre el cazamariscales agente libre Joey Bosa. Con su hermano menor, Nick Bosa, en el equipo, sería una gran historia.

Sin embargo, también está el aspecto financiero, y Bosa podría creer que todavía puede producir y probablemente quiera recibir una compensación. La temporada pasada con el billetes de búfaloBosa tuvo una sólida campaña en 2025, terminando con un calificación general de PFF de 79,3.

En el transcurso de la temporada, registró 47 presiones totales, incluidas cinco capturas, 12 golpes al mariscal de campo y 30 prisas. También añadió 22 tacleadas en solitario y forzó cinco balones sueltos.

El 10 de mayo, Matt Maiocco de NBC Sports Bay Area compartió una actualización sobre Bosa y nuevamente señaló que, debido a que los Niners tienen flexibilidad financiera, eso no significa que la usarán esta temporada baja.

“La temporada pasada con los Buffalo Bills, Bosa apareció en 15 juegos y registró cinco capturas después de ganar más de $13 millones.“ Maiocco dijo en un video del 10 de mayo en su canal de YouTube.. «El año anterior, jugó 14 partidos con Los Angeles Chargers y también terminó con cinco capturas. En esta etapa de su carrera, y ahora en el lado equivocado de las 30, la pregunta más importante para los 49ers es qué es todavía capaz de producir.

«Debido a eso, la puerta probablemente no esté completamente cerrada hasta que Bosa firme en otro lado. Aún así, no parece que los 49ers estén dispuestos a aumentar el precio que pagarían por Joey Bosa, o cualquier agente libre, simplemente porque tienen espacio disponible en el tope salarial».

Los 49ers carecen de profundidad en su carrera de pases

Sin embargo, Maiocco reconoce que la falta de profundidad en su presión sobre los mariscales tiene sentido, y el nombre del mayor Bosa sigue surgiendo en especulaciones.

“Todo el mundo sigue hablando de Joey Bosa simplemente porque todavía está disponible en la agencia libre.“ añadió Maiocco. “Al observar la presión exterior de los 49ers de San Francisco, tienen a Nick Bosa de un lado y Romello Height del otro.

«Más allá de eso, todavía hay dudas sobre quién puede presionar consistentemente al mariscal de campo. Sam Okuayinonu probablemente sería el siguiente en la fila, pero la conversación sigue volviendo a Joey Bosa».

Titans nombrado lugar de aterrizaje para Joey Bosa

No obstante, aunque se especula sobre los Niners y Bosa, otros equipos podrían perseguir al veterano. En la edición del 4 de mayo de CBS Sports HQTyler Sullivan de CBS Sports explicó por qué los Titans tienen sentido para Bosa.

«Tuvo cinco capturas para los Buffalo Bills la temporada pasada y podría regresar allí si quiere seguir un camino similar y unirse a un equipo con potencial para el Super Bowl».“ Dijo Sullivan. “Dicho esto, Joey Bosa puede preferir cierta familiaridad en esta etapa de su carrera, lo que hace que el Titanes de Tennessee un ajuste lógico, con Gus Bradley como coordinador defensivo. Bradley anteriormente ocupó el mismo cargo durante el tiempo que Bosa estuvo en el Cargadores de Los Ángeles.

«Los Titans han estado agregando cazamariscales esta temporada baja, pero Bosa aún podría encajar como cazamariscales rotacional. Ya no es la versión de sí mismo que constantemente produce capturas de dos dígitos, pero podría ayudar a establecer una cultura defensiva junto a Bradley y el entrenador en jefe de primer año, Robert Saleh, mientras contribuye a que el equipo espere que Cam Ward dé un salto en el año 2».