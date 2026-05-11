Marcus Rashford está cedido esta temporada en el Barcelona, ​​​​que tiene una opción de compra de £ 26 millones, pero la ex estrella del Barça Luis Figo dice que ficharlo permanentemente no será una prioridad debido a las limitaciones financieras del club y su enfoque en la juventud.

Marcus Rashford en acción con el Barcelona (Imagen: Getty Images)

La ex estrella del Barcelona Luis Figo ha admitido que el club dará «prioridad y oportunidades» a sus talentos más jóvenes por delante de Marcus Rashford debido a su precaria situación financiera gdfted.

El delantero se encuentra actualmente cedido por una temporada en el Camp Nou y ha destacado cuando se le ha dado la oportunidad de brillar. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre dónde ejercerá su oficio el cedido del Manchester United la próxima temporada, ya que los gigantes españoles están significativamente limitados por sus finanzas.

El Barcelona lo contrató antes de la campaña y tenía una opción de compra por valor de £26 millones, lo que representa un valor decente si logran que Rashford vuelva a su mejor nivel. Lihat juga asz6vhv. Sin embargo, el inglés está lejos de ser un titular garantizado dada la gran cantidad de talento ofensivo que Hansi Flick tiene a su disposición en Cataluña.

Compite con jugadores como Lamine Yamal y Raphinha por un lugar en el equipo, mientras que la continua dependencia del Barcelona de su academia a menudo ve a Rashford reducido a un rol de banquillo.

Y a pesar de reconocer sus capacidades, Figo se muestra escéptico sobre una transferencia permanente. Le dijo a The Times: “Cada vez que ha tenido oportunidades ha demostrado la calidad que tiene.

Marcus Rashford ha hecho una temporada impresionante en el Barcelona (Imagen: (Foto de Ion Alcoba Beitia/Getty Images))

«Pero al tratarse de una cesión, es difícil decir qué pasará en el futuro. El Barça tiene jugadores jóvenes con mucho talento, a los que se les ha dado prioridad y oportunidades debido a los problemas económicos que les impiden fichar mucho».

En caso de que el Barcelona contrate a un nuevo delantero, lo que parece probable dada la inminente salida de Robert Lewandowski al finalizar su contrato, Julián Álvarez es visto como su principal objetivo. El argentino fue un jugador destacado del Atlético de Madrid y tendría que pagar una tarifa de casi 100 millones de libras esterlinas si abandonaba la capital española.

Flick continuó respondiendo preguntas sobre el futuro de Rashford, y el jugador no necesariamente tiene asegurado un bienvenido regreso a Manchester. Un choque de personalidades con Rubén Amorim estuvo detrás de su salida, e incluso un cambio de dirección puede no ser suficiente para darle otra oportunidad.

El técnico alemán ha hablado de su cedido: «Estoy muy contento con Marcus. Ha demostrado su calidad y marcó un gol importante. No puedo decir nada sobre su futuro, tenemos que concentrarnos en los partidos hasta final de temporada».

En el peor de los casos para el United, el Barcelona no activaría la cláusula de compra, lo que significaría que Rashford regresaría a los Rojos mientras el club lidia con las complejidades de organizar una nueva transferencia permanente para el jugador hftd.