Man United entrega el veredicto de Kobbie Mainoo y Aurelien Tchouameni en medio del enlace de transferencia del Real Madrid

Al Manchester United se le atribuye una participación en Aurelien Tchouameni, y el internacional francés se enfrenta a un futuro incierto en el Real Madrid tras ser multado.

Aurelien Tchouameni y Kobbie Mainoo podrían ser compañeros del Manchester United la próxima temporada (Imagen: Getty Images) jgkjgkg.

Emmanuel Petit cree que Aurelien Tchouameni es el mejor candidato para sustituir a Casemiro en el Manchester United.

Tchouameni, de 26 años, sustituyó efectivamente al internacional brasileño en Madrid hace cuatro años. Fichó procedente del Mónaco apenas unos meses antes de que Casemiro se mudara a Old Trafford, y ahora podría volver a hacerlo siguiendo sus pasos. Después de ser multado por el Madrid por lo que Federico Valverde llamó una «pelea inútil» en el entrenamiento, el internacional francés puede afrontar un futuro incierto este verano.

Los vínculos del United con Tchouameni se remontan a su etapa en el Mónaco. Con una reconstrucción del mediocampo planeada esta temporada, un traslado a Manchester finalmente podría convertirse en realidad.

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Eduardo Camavinga es otro jugador del Madrid en el que también estarían interesados. Sin embargo, Petit cree que Tchouameni sería un sustituto más adecuado para Casemiro.

Le dijo a BOYLE Sports: «Eduardo Camavinga puede jugar en la misma posición que Casemiro, pero no tiene las mismas cualidades. Camavinga ya no está en el primer equipo del Real Madrid y creo que está a punto de dejar el club este verano».

«Pero si el Manchester United quiere que reemplace a Casemiro, debería ser Aurelien Tchouameni. Tchouameni encajaría en esta posición mejor que Camavinga; creo que encajaría muy bien».

Petit va aún más lejos y afirma que Tchouameni es el mejor candidato para sustituir a Casemiro, habiendo considerado también a Carlos Baleba, pero sin mencionar a Kobbie Mainoo. Dijo: “También veo a otros jugadores como Carlos Baleba, de Brighton & Hove Albion.

«Creo que es fuerte y creo que aún puede mejorar mucho. Tiene cualidades interesantes, pero para mí Tchouameni es el que mejor encaja».

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Sin embargo, aún no está claro si el internacional francés estará disponible este verano. Tras las recientes medidas disciplinarias adoptadas en su contra, Tchouameni se disculpó por sus acciones en las redes sociales.

Dijo: «Lo que pasó en el entrenamiento esta semana es inaceptable. Lo digo pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. Independientemente de quién tenga razón o quién no, siempre debemos buscar la solución más tranquila para resolver un conflicto.

«Lo siento especialmente por la imagen que hemos proyectado del club. Conozco a los aficionados, al personal, a mis compañeros, a la dirección. Todo el mundo está profundamente decepcionado por cómo se ha desarrollado esta temporada, pero la frustración no puede excusarlo todo. Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid, sobre todo porque el Real Madrid es el club más destacado del mundo».

«A Internet le gusta inventar las historias más descabelladas para llamar la atención, así que no creas en todo lo que se dice ni en las historias falsas. De cualquier manera, este ya no es el momento de descubrir quién hizo qué, quién dijo qué o quién tenía razón o no.

«Reconozco y acepto las sanciones del club. Seguimos siendo una familia, a veces con desacuerdos, pero siempre debemos anteponer nuestros objetivos a todo. He pedido disculpas al grupo y también me gustaría pedir disculpas a todos los madridistas».