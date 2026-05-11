VIVA – El técnico del Persija Jakarta, Mauricio Souza, se mostró muy decepcionado después de que su equipo no consiguiera la victoria en el acalorado duelo contra el Persib Bandung en la jornada 32 de la Superliga 2025/2026.

Bojan Hodak admite que Persib no tenía buen aspecto, pero aun así Persija cayó

Jugando en el estadio Segiri, Samarinda, el domingo 10 de mayo de 2026, los Kemayoran Tigers cayeron 1-2 a pesar de que habían tomado la delantera primero.

Persija abrió el marcador mediante un gol de Alaeddine Ajaraie en el minuto 19. Sin embargo, Persib pudo recuperarse y cambiar las cosas gracias a dos goles de Adam Alis en los minutos 28 y 37.

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Estos resultados significan que las posibilidades de Persija de proclamarse campeones esta temporada están prácticamente cerradas hftgdf.

Souza evaluó que su equipo parecía más dominante que Persib. Incluso dijo que Persija debería poder salir victorioso si nos fijamos en el desarrollo del partido.

El fútbol se convierte en un estilo de vida, Persija vs Persib Nobar es atacado por los aficionados jhfjyfd.

«Nuestro juego de hoy fue realmente mejor que el de Persib. Lihat juga hghf. Las estadísticas muestran que fuimos más dominantes. Creamos 19 oportunidades, mientras que Persib sólo tuvo siete. Deberíamos haber ganado este partido», dijo Souza, citado por Antara.

Aun así, el técnico brasileño admitió que Persija cometió un error fatal que finalmente aprovechó Persib para robarle la victoria.

Según Souza, la débil anticipación defensiva fue una de las causas de la derrota de su equipo en este importante partido.

«Cometimos errores en momentos que no deberían haber ocurrido. No queremos ganar sólo en las estadísticas, sino que los números demuestran nuestro duro trabajo», afirmó Souza.

La derrota ante eternos rivales dejó a Persija estancado en el tercer lugar de la clasificación con una colección de 65 puntos.

Mientras tanto, Persib se siente cada vez más cómodo en la cima después de acumular 72 puntos, la misma cantidad que el Borneo FC en la competencia por el título de la Superliga esta temporada.