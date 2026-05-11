¿Rue acaba de sufrir una muerte horrible?

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers de “This Little Piggy”, temporada 3, episodio 5 de “Euphoria”, que ahora se transmite en HBO Max. asz6vhv.

Hasta ahora, la tercera temporada de “Euphoria” de HBO se parece más a “Traffic” fusionada con una telenovela que a la creación original de Sam Levinson.

Atrás quedaron las caídas de agujas de Labrinth y el trabajo de cámara cinético: los movimientos rápidos y los zooms con plataforma rodante han dado paso a tomas amplias en 65 mm, mientras su elenco de actores jóvenes y atractivos profundiza en un vasto páramo donde no hay esperanza. no primavera eterna.

La última vez que dejamos la camarilla de ex-bachillerato más deprimente de todos los tiempos, Rue (Zendaya) fue atrapada con un montón de drogas y se convirtió en informante de la DEA; Kitty (Anna Van Patten), una nueva stripper del Silver Slipper, es atropellada por un tren por un grupo de repulsivos chicos de fraternidad de mediana edad; “el cuento de hadas ha terminado” entre Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi), ya que la primera deja al segundo debido a su deuda de un millón de dólares; Lexi (Maude Apatow) le consigue a Jules (Hunter Schafer) un trabajo pintando arte para su popular telenovela “LA Nights”, solo para aterrizar en problemas después de que Jules revela una pintura que presenta una escena de personas trans desnudas; a instancias de Maddy (Alexa Demie), Cassie seduce a una persona influyente en una fiesta en una casa en un intento de volverse viral y atraer tráfico a sus Onlyfans; y Big Eddy (Kadeem Hardison) recibe un disparo en el estómago y hombres armados enmascarados con máscaras de Obama le roban el contenido de su caja fuerte en Silver Slipper y parecen ser conducidos allí nada menos que por Faye (Chloe Cherry), y el grupo lleva a cabo el golpe en represalia por el envenenamiento del querido loro mascota de Laurie, Paladin.

Respiración profunda.

Esto es lo que pasó esta semana…

¡El ataque de la Cassie de 50 pies!

El truco viral de Cassie con el megainfluencer Brondon Fontaine (Jeff Wahlberg, sobrino de Mark y Donnie) funcionó y alcanza los 50.000 suscriptores de Onlyfans. Ahora, Maddy la tiene participando en una mezcla heterogénea de contenido fetichista para su clientela dedicada, desde charlas sucias de ASMR hasta vender sus bragas y masturbarse con consoladores cómicamente grandes, y participar en varios podcasts predicando la positividad sexual del trabajo de OnlyFans (¡con un cameo de Trisha Paytas!). Nos presentan una secuencia surrealista en la que Cassie se transforma en la mujer de 50 pies, pisoteando todo el centro de Los Ángeles como una película de monstruos, lo que parece un pretexto para una escena en la que las tetas gigantes de Sweeney atraviesan las ventanas de un edificio.

Nate el cornudo

Nate está tan endeudado que convence a Cassie, que todavía siente algo por él, para que le transfiera 35.000 dólares para realizar el pago de la hipoteca de su casa, y luego otros 30.000 dólares. También anima a Cassie, a quien llama su “última esperanza”, a mudarse con el sediento Fontaine y filmar contenido NSFW con él para poder “llevar el tocino a casa”. Learn more about hftd. Nate es tan jodido, sin embargo, que no paga ninguna de sus deudas con el dinero, lo que lleva a que un matón le arranque el meñique (otra vez), así como un dedo.

Maddy hace algo rápido

Cuando Cassie descubre que Maddy no es una administradora de talentos en un edificio de apartamentos con portero, sino una asistente de bajo nivel de Hollywood en un apartamento en el sótano, corta los lazos profesionales con su supuesta «mejor amiga» y se muda a una casa de TikTok, hasta que Maddy organiza una audición con «LA Nights» y su estrella Dylan Reid (Homer Gere), convenciendo a Cassie de firmar un contrato gerencial con Maddy. No hay audición, pero Maddy obliga a Lexi a incluirla en la lista de audiciones, lo que lleva a una secuencia de audición brillantemente interpretada (aunque muy fuera de lugar) donde Cassie de Sweeney interpreta un monólogo de «Antony and Cleopatra» de Shakespeare. Ella lo saca del parque y consigue el papel.

El coqueteo de Rue y Jules

Una de las muchas cosas que “Euphoria” ha perdido de vista es su romance fundamental entre Rue y Jules. Aquí, vemos a Rue y Jules coqueteando en el departamento del sugar daddy mientras comen comida china: «¿Me quieres? Hazme tuyo», implora Jules. Luego, la escena muestra a Jules teniendo sexo en voz alta con… el sugar daddy. Supongo que tendremos que esperar algunos episodios más para que estos dos estén en la misma página. Luego, el sugar daddy descubre la franela de Rue en su apartamento y no está muy contento con su sugar baby, pensando que ha estado follando con otros hombres en su apartamento y preocupándose por contraer una ETS: «Me gustas… pero amo a mi familia. Y lo haré». no ponerlos en riesgo”, le dice.

Rue está en Deep Doo-Doo

Es un milagro que Rue todavía esté viva en este momento. Pero, por desgracia, estoy divagando. Después de que Rue intenta incriminar a Magick (Rosalía) metiendo un par de bolsas de coca en su casillero, Magick se venga convenciendo al gran jefe, Alamo (Adewale Akinnouye-Agbaje), de que Rue es una soplón que debería haber reconocido las voces de los ladrones, ya que son los secuaces de Laurie. Entonces, mientras Rue y Maddy conversan tomando batidos en un restaurante, Alamo envía a Rue a dar una vuelta con sus dos matones, G (Marshawn Lynch) y el gélido Bishop (Darrell Britt-Gibson). Mientras eso sucede, Alamo queda impresionado por el escándalo OF de Maddy y los dos hacen negocios juntos, inscribiendo a Magick y Kitty. De vuelta a Rue: los chicos de Alamo la obligan a cavar una zanja en medio de la nada y luego la entierran en tierra hasta el cuello. Info lengkap: gdfted. Alamo vuelve a entrar en escena, galopando hacia ella a caballo mientras blande una maza y justo antes de conectar con ella… la escena se vuelve negra. Rue está convenientemente ausente de las “escenas de la siguiente”, entonces, ¿finalmente encontró su destino?