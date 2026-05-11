PGA Truist Championship 2026: clasificación final y pagos


Kristoffer Reitan de Noruega sostiene el trofeo del Campeonato Truist 2026.

Rory McIlroy terminó empatado en el puesto 19 en el Campeonato Truist 2026 campaña con un 4-over 75después de disparar una ronda final de -4, el noruego Kristoffer Reitan, el golfista número 25 del ranking de la PGA, ganó el evento, llevándose sólo su primer trofeo en el PGA Tour.

Los pagos completos y la tabla de clasificación actual se encuentran a continuación.

Fitzpatrick disparó un 64 para la ronda retrasada por la lluvia del sábado. Sólo el número 3 del mundo Cameron joven fue mejor ese día con un 63. Pero Young se sentó en tercer lugar con -12, mientras que Fitzpatrick marcó el ritmo en -14.

McIlroy, que hizo su primera apertura en el PGA Tour desde que ganó su segunda chaqueta verde consecutiva en abril, quedó efectivamente fuera de competencia en Quail Hollow, un campo donde ha ganado cuatro veces, cuando cayó 13 golpes detrás del líder después de la Ronda 3, del Campeonato de la PGA de la próxima semana en Aronimink.

Posición final de Rory McIlroy en 2026 Truist

El norirlandés necesitó 17 pares consecutivos antes de finalmente lograr un birdie en el noveno hoyo, par 4, de la Ronda 1. Nunca se recuperó a pesar de una sólida ronda final.

«Estaba pensando que no recuerdo la última vez que jugué una ronda de golf y no logré ningún birdie», dijo McIlroy, mientras según lo citado por el PGA Tour servicio de noticias.

Reitan, un novato de 28 años en el PGA Tour, anotó un -2 en el último día para superar a Rickie Fowler y Nicolai Hojgaard por dos golpes en los 72 hoyos de Qual Hollow.

El torneo sirve como preparación final antes del Campeonato de la PGA, y una victoria en el Truist esta semana también otorga automáticamente entrada al major de la próxima semana para cualquier jugador ya no está exento.

Clasificación final del Campeonato Truist 2026

La clasificación después de los 72 hoyos del Campeonato Truist 2026 se encuentra a continuación.

Pos. Jugador Total a través de R1 R2 R3 R4 Trazos Proy. A partir de
1 Kristoffer Reitan -15 F 66 70 64 69 269 13 54
T2 Ricky Fowler -13 F 74 63 69 65 271 17 30
T2 Nicolai Hojgaard -13 F 66 70 67 68 271 15 27
4 Alex Fitzpatrick -12 F 67 68 64 73 272 22 39
T5 Tommy Fleetwood -11 F 67 67 70 69 273 11 17
T5 Sungjae-im -11 F 64 69 70 70 273 56 112
T5 JJ Spaun -11 F 69 70 65 69 273 18 25
P8 Ludvig Åberg -10 F 69 69 70 66 274 9 10
P8 Harry Hall -10 F 66 72 69 67 274 42 56
T10 Patricio Cantlay -9 F 72 68 66 69 275 34 40
T10 Matt McCarty -9 F 63 74 68 70 275 28 31
T10 Cameron joven -9 F 68 70 63 74 275 1 3
13 Justin Tomás -8 F 67 68 69 72 276 58 69
T14 Min Woo Lee -7 F 72 69 72 64 277 12 13
T14 Chris Gotterup -7 F 72 71 65 69 277 6 8
T14 Nick Taylor -7 F 66 73 68 70 277 47 52
T17 Alex Smalley -6 F 75 69 68 66 278 35
T17 Gary Woodland -6 F 71 70 68 69 278 25 22
T19 Austin Smotherman -5 F 73 69 71 66 279 53
T19 Rory McIlroy -5 F 70 67 75 67 279 10 9
T19 Keegan Bradley -5 F 69 69 74 67 279 72 81
T19 Sudarshan Yellamaraju -5 F 71 69 69 70 279 38 36
T19 Kurt Kitayama -5 F 72 67 66 74 279 23 19
T24 Patricio Rodgers -4 F 69 71 73 67 280 43 41
T24 Coody Pierceson -4 F 73 70 71 66 280 41 38
T24 Adam Scott -4 F 76 69 66 69 280 19 16
T24 andres novak -4 F 73 71 67 69 280 67 66
T24 Harris Inglés -4 F 68 69 73 70 280 37 34
T24 JT Poston -4 F 73 69 67 71 280 113 123
T24 David Lipsky -4 F 67 69 71 73 280 57 55
T31 Brian Harman -3 F 74 69 69 69 281 65 64
T31 Victor Hovland -3 F 69 73 69 70 281 59 60
T31 Alex Noren -3 F 71 72 68 70 281 46
T31 Controversia de Tony -3 F 67 72 71 71 281 76 83
T31 Nico Echavarría -3 F 73 67 70 71 281 31 28
T31 Corey Conners -3 F 67 72 70 72 281 70 71
T37 Sam Burns -2 F 74 69 75 64 282 30 24
T37 Maverick Mc Nealy -2 F 75 69 71 67 282 44 43
T37 Akshay Bhatia -2 F 68 70 74 70 282 8 7
T37 Taylor Pendrith -2 F 71 71 70 70 282 92 95
T37 Matt Wallace -2 F 71 71 69 71 282 68
T37 Andres Putnam -2 F 71 72 68 71 282 52 49
T37 Bud Cauley -2 F 72 72 65 73 282 54 50
T37 Lucas Glover -2 F 68 72 68 74 282 109 117
T45 justin rosa -1 F 71 70 72 70 283 20 15
T45 Daniel Berger -1 F 71 74 68 70 283 36 32
T45 ryo-hisatsune -1 F 73 70 68 72 283 32 29
T48 Daniel McCarthy mi F 72 75 69 68 284 96 102
T48 Aldrich Potgieter mi F 74 73 69 68 284 50 48
T48 Webb Simpson mi F 75 70 70 69 284 153 159
T48 Michael Kim mi F 69 72 72 71 284 55 51
T52 Mackenzie Hughes +1 F 71 75 73 66 285 132 135
T52 Max Homa +1 F 73 70 72 70 285 64 62
T52 Brian Campbell +1 F 72 72 71 70 285 140 147
T52 jonathan vegas +1 F 68 76 69 72 285 117 118
T52 Matt Fitzpatrick +1 F 74 70 69 72 285 3 2
T52 Chandler Blanchet +1 F 73 69 70 73 285 81 78
T52 Jordan Spieth +1 F 71 71 68 75 285 40 37
T52 Jacob Bridgeman +1 F 69 70 68 78 285 5
T60 Xander Schäuffele +2 F 69 73 72 72 286 16 12
T60 Robert MacIntyre +2 F 74 70 69 73 286 27 21
T60 Ricky Castillo +2 F 68 74 69 75 286 48 44
T63 Ben Griffin +3 F 69 73 75 70 287 39 33
T63 Sepp Straka +3 F 66 73 73 75 287 14 11
T65 Gerardo Ryan +4 F 71 72 76 69 288 29 23
T65 Si Woo Kim +4 F 70 73 71 74 288 7 6
67 ryan zorro +6 F 73 76 69 72 290 61 58
68 día de jason +7 F 75 69 72 75 291 51 47
69 Sahith Theegala +8 F 72 71 72 77 292 33 26
70 Sam Stevens +9 F 74 75 70 74 293 49 45
71 Hideki Matsuyama +11 F 72 75 72 76 295 26 20
72 Tom Hoge +13 F 70 73 76 78 297 77

Pagos en metálico del premio del Campeonato Truist 2026

La bolsa total está fijada en 20 millones de dólares, y el campeón se llevará a casa 3,6 millones de dólares. A continuación se muestra el desglose completo de los premios en metálico del Campeonato Truist 2026 en Quail Hollow Club.

Pos. Jugador Puntaje Ganancias
1 Kristoffer Reitan -15 $3.600.000
T2 Ricky Fowler -13 $1.780.000
T2 Nicolai Hojgaard -13 $1.780.000
4 Alex Fitzpatrick -12 $980,000
T5 Tommy Fleetwood -11 $740,000
T5 Sungjae-im -11 $740,000
T5 JJ Spaun -11 $740,000
P8 Ludwig Aberg -10 $605,000
P8 Harry Hall -10 $605,000
T10 Patricio Cantlay -9 $505,000
T10 Matt McCarty -9 $505,000
T10 Cameron joven -9 $505,000
13 Justin Tomás -8 $425,000
T14 Min Woo Lee -7 $365,000
T14 Chris Gotterup -7 $365,000
T14 Nick Taylor -7 $365,000
T17 Alex Smalley -6 $315,000
T17 Gary Woodland -6 $315,000
T19 Austin Smotherman -5 $245,800
T19 Rory McIlroy -5 $245,800
T19 Keegan Bradley -5 $245,800
T19 Sudarshan Yellamaraju -5 $245,800
T19 Kurt Kitayama -5 $245,800
T24 Patricio Rodgers -4 $159,286
T24 Coody Pierceson -4 $159,286
T24 Adam Scott -4 $159,286
T24 andres novak -4 $159,286
T24 Harris Inglés -4 $159,286
T24 JT Poston -4 $159,286
T24 David Lipsky -4 $159,286
T31 Brian Harman -3 $117,000
T31 Victor Hovland -3 $117,000
T31 Alex Noren -3 $117,000
T31 Controversia de Tony -3 $117,000
T31 Nico Echavarría -3 $117,000
T31 Corey Conners -3 $117,000
T37 Sam Burns -2 $85,000
T37 Maverick Mc Nealy -2 $85,000
T37 Akshay Bhatia -2 $85,000
T37 Taylor Pendrith -2 $85,000
T37 Matt Wallace -2 $85,000
T37 Andres Putnam -2 $85,000
T37 Bud Cauley -2 $85,000
T37 Lucas Glover -2 $85,000
T45 justin rosa -1 $63,000
T45 Daniel Berger -1 $63,000
T45 ryo-hisatsune -1 $63,000
T48 Daniel McCarthy mi $52,600
T48 Aldrich Potgieter mi $52,600
T48 Webb Simpson mi $52,600
T48 Michael Kim mi $52,600
T52 Mackenzie Hughes +1 $46,950
T52 Max Homa +1 $46,950
T52 Brian Campbell +1 $46,950
T52 jonathan vegas +1 $46,950
T52 Matt Fitzpatrick +1 $46,950
T52 Chandler Blanchet +1 $46,950
T52 Jordan Spieth +1 $46,950
T52 Jacob Bridgeman +1 $46,950
T60 Xander Schäuffele +2 $44,600
T60 Robert MacIntyre +2 $44,600
T60 Ricky Castillo +2 $44,600
T63 Ben Griffin +3 $43,600
T63 Sepp Straka +3 $43,600
T65 Gerardo Ryan +4 $42,800
T65 Si Woo Kim +4 $42,800
67 ryan zorro +6 $42,200
68 día de jason +7 $41,800
69 Sahith Theegala +8 $41,400
70 Sam Stevens +9 $41,000
71 Hideki Matsuyama +11 $40,600
72 Tom Hoge +13 $40,200

