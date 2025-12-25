UMS fortalece relaciones con estudiantes extranjeros a través de banquetes con el rector

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) fortaleció su relación con los estudiantes extranjeros a través de un banquete con el rector de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum.

Al banquete conjunto celebrado el miércoles en la residencia del rector de la UMS en Solo, Java Central, asistieron 20 estudiantes extranjeros. A esta actividad asistieron estudiantes de diversos países como Tailandia, Camboya, Myanmar, Laos, Zimbabwe, Ruanda, Yemen, Uganda, Bangladesh, Kenia, Timor-Leste, Marruecos, Palestina, Guinea, Turkmenistán y Gambia, que estudian en la UMS.

El banquete fue cálido y amistoso. El Rector de la UMS expresó su agradecimiento por la oportunidad de reunirse con estudiantes internacionales. Afirmó que el sustento recibido debe ser aprovechado y ser una forma de agradecimiento a Dios.

«Recibimos el pescado de la señora Dullah de Assalam, por lo que esta buena fortuna debe aprovecharse. Aunque se trata de un evento simple, es un regalo de buena fortuna de Allah SWT», dijo.

Andy Dwi Bayu Bawono, SE, M.Si., Ph.D., Secretario de la Universidad UMS, presente para acompañar al Canciller de la UMS en el banquete, coloreó el banquete con una discusión sobre varias frutas típicas de Indonesia como durian, petai y jengkol, que no son comunes en otros países, así como varios tipos de pescado en Indonesia, como el bagre y el atún.

El ambiente se volvió más íntimo cuando los estudiantes compartieron historias sobre la comida y la cultura típicas de sus respectivos países.

Uno de los estudiantes que asistió al banquete, Panashe Ndlovu de Zimbabwe, expresó sus sentimientos tras asistir al evento. Dijo que esta oportunidad fue muy significativa para él y sus amigos en la construcción de relaciones.

«Estoy muy agradecido de tener la oportunidad de interactuar con el Canciller, junto con el Sr. Andi y otros miembros del personal. Esta es realmente una oportunidad única para que hablemos de manera informal y nos divirtamos mucho», dijo.

Agregó que este tipo de oportunidades hacen que los estudiantes internacionales se sientan como en casa.

«Para nosotros, los estudiantes internacionales, nos sentimos como en casa. Gracias por darnos la bienvenida a todos y hacernos sentir cómodos», dijo.

Esta comida comunitaria es una expresión concreta de los esfuerzos de la UMS por fortalecer las relaciones con los estudiantes internacionales a través de un ambiente cálido, relajado y familiar, para que se sientan aceptados y más cercanos a la familia extendida de la UMS.