Un edificio de estacionamiento de dos pisos en Koja se derrumbó, aplastando y destruyendo 5 vehículos

Jacarta – Edificio aparcamiento dos pisos en Rawa Badak Selatan Village, distrito de Koja, Norte de Yakarta, colapsado el jueves 25 de diciembre de 2025 por la noche. El incidente ocurrió alrededor de las 15.10 WIB y conmocionó a los residentes del lugar.

Jefe del Órgano Ejecutivo (BBPD) DKI Jakarta Isnawa Adji confirmó el incidente del colapso del edificio de estacionamiento en Koja, en el norte de Yakarta. Sin embargo, confirmó que no hubo víctimas en el incidente.

«El edificio de estacionamiento de dos pisos se derrumbó el jueves por la tarde y atropelló a 4 coches y una motocicleta», dijo Isnawa cuando fue confirmado en Yakarta.

Según relatos de testigos presenciales, el edificio se derrumbó mientras los niños jugaban y escucharon crujidos.

Luego, los niños que estaban alrededor del edificio corrieron para salvarse antes de que la estructura del estacionamiento colapsara sobre cinco vehículos. «Nos aseguramos de que no hubo víctimas en este incidente», dijo.

Hasta ahora, el propietario del edificio no puede evacuar ni desmantelar el edificio de estacionamiento derrumbado, porque el edificio derrumbado está casi al nivel del suelo.

«En cuanto a la propiedad de terrenos privados adyacentes a la zona del internado islámico. Las pérdidas aún se están recuperando», dijo Isnawa.