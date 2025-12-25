Los competidores del Hyundai Ioniq 5 son más potentes y tecnológicos

Jacarta – subaru Finalmente está realizando una actualización importante de su línea de vehículos eléctricos con el Subaru Solterra modelo 2026, específicamente la variante Touring XT.

Lea también: A menudo sin darse cuenta, este es el peligro de chocar contra un obstáculo en el soporte del motor de la motocicleta.



SUV Esta electricidad aparece ahora con un importante incremento en el sector actuargama y prestaciones, lo que lo hace mucho más competitivo en el cada vez más competitivo segmento de los SUV eléctricos compactos.



El último interior del coche Subaru Solterra

Lea también: Hay algo nuevo en este auto Honda Civic



Si anteriormente el Solterra a menudo se consideraba «menos potente» que sus rivales, la versión 2026 muestra que Subaru está empezando a tomarse en serio el posicionamiento del Solterra como un SUV eléctrico que es rápido, práctico y que aún mantiene el carácter distintivo de Subaru.

El rendimiento se dispara drásticamente, Subaru es el más rápido en este momento

Lea también: Los automóviles del futuro pueden responder a la confianza de los pasajeros



El cambio más llamativo del Solterra Touring XT 2026 reside en el sector energético. Este modelo ahora utiliza tracción total (AWD) de doble motor con una potencia total de 338 caballos de fuerza. Esta cifra ha aumentado significativamente en comparación con la versión anterior.

Como resultado, la aceleración es muy impresionante. La gira de Solterra

Aun así, este aumento de prestaciones no va del todo acompañado de un carácter puramente deportivo. Los ajustes de dirección y suspensión siguen priorizando la comodidad, de modo que la sensación de conducción sigue siendo segura y estable, no agresiva como la de un SUV eléctrico orientado al rendimiento.

Batería más grande, más kilometraje

Subaru también equipó el Solterra 2026 con una batería más grande, con una capacidad de alrededor de 74,7 kWh. Con una mayor eficiencia del sistema, la variante Touring XT ahora es capaz de cubrir una distancia de hasta aproximadamente 278 millas o 447 kilómetros con una sola carga, según estimaciones de la EPA.

Estas mejoras hacen que el Solterra sea mucho más viable para el uso diario y los viajes de larga distancia, al tiempo que cubren uno de los principales puntos débiles de la generación anterior que era la autonomía limitada.

Interior más funcional y moderno

En cuanto al habitáculo, Subaru ha realizado una serie de mejoras importantes. El diseño interior ahora parece más ordenado y práctico, con controles físicos de aire acondicionado que son más fáciles de alcanzar, así como dos plataformas de carga inalámbrica para satisfacer las necesidades de los usuarios modernos.

Sin embargo, no todos los aspectos de la ergonomía reciben todos los elogios. La posición exclusiva del volante del Solterra todavía tiene el potencial de obstruir la visión del panel de instrumentos digital para algunos conductores. Además, la posición relativamente alta del asiento puede parecer menos natural para quienes están acostumbrados a los SUV de estilo más bajo.