Java Central Pemborov tiene asistencia financiera repartida sobre el gobierno de la ciudad de Pekalongan Rp61 mil millones

PEKALONGAN (Antara) – El gobierno provincial de la Java central ha distribuido asistencia financiera (bankeu) en el gobierno de la ciudad de Pekalongan con el valor de Rp61 mil millones para implementar varios programas en el área.

Central -Java -Gouverneur Ahmad Lutfi en Pekalongan dijo el martes que la ayuda se dividió en diversas actividades, incluidos los gastos de intercambio de impuestos para RP54.2 mil millones, ayuda inesperada de Rp1.5 mil millones, instalaciones de infraestructura RP700 millones y TMMD valen RP697 millones.

«Parte de la ayuda financiera también es para la recuperación (recuperación) de la oficina del gobierno de la ciudad de Pekalongan que se quemó hace algún tiempo», dijo.

Según él, su partido también difundió la ayuda educativa para 50 actividades con un valor de RP2 mil millones, el grupo empresarial conjunto ayuda para 10 grupos RP200 millones, 5 unidades de asistencia de la conexión de electricidad del hogar con un valor de Rp6.1 millones, la construcción de un techo PLTS RP. 60 millones.

«Hemos ayudado, tanto las reservas de alimentos, la ayuda de Kube, etc. Alentamos lo que luego ayudará a la recuperación en el área de la ciudad de Pekalongan. Incluyendo edificios, nuevamente contados, la provincia intervendrá», dijo.

Posteriormente, también hubo una ayuda de subsidio para las organizaciones comunitarias y los fundamentos educativos de tres instituciones por valor de Rp110 millones, ferias educativas religiosas/Gobang religioso para cuatro instituciones de Rp230 millones, 2.589 Instrucción religiosa -estimulada con un valor de Rp1 Billiona Abiprippa.

«También se lleva a cabo la aceleración de la recuperación, incluida la reparación de edificios dañados. Nos aseguramos de que no haya una comunidad que no se sirva, incluso si hay una oficina en el Ayuntamiento de Pekalongan, que está parcialmente dañado», dijo.

El alcalde de Pekalongan Achmad Verzan Arslan Djunaid aseguró que los servicios públicos no estaban perturbados, aunque la secretaría regional de la ciudad de Pekalongan y la oficina de DPRD el 30 de agosto de 2025 se incendiaron.