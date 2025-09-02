Manchester City ha presentado su equipo de la Liga de Campeones para la campaña 2025-26

El Blues tuvo que enviar la lista esta noche a las 11 p.m. a la UEFA después de la conclusión de la ventana de transferencia de verano.

City podría enviar un máximo de 25 nombres en su lista de un equipo y haber elegido 23, de modo que dos lugares permanecen abiertos a posibles nuevas sesiones de firma en enero, lo que podría para los Blues en los nocauts.

Dos de los lugares del equipo deben ser tomados por los cuidadores y la ciudad ha mencionado cuatro, incluido Stefan Ortega, a pesar de caer en el orden jerárquico. También se registran las señales de verano Gianluigi Donnarumma, James Trafford y Marcus Bettinelli.

El colega -Newcomers Rayan Ait -Nouri, Rayan Cherki y Tijjani Reijnders están en la lista, mientras que Rico Lewis y Nico O’Reilly están en la Lista B -quién se puede cambiar a las 11 p.m. Hora del Reino Unido la noche para cada luminarias.

Esa lista es para los jugadores nacidos en enero de 2004, que han sido elegibles desde su 15 cumpleaños para jugar durante un período ininterrumpido de dos años o un total de tres años consecutivos durante un período ininterrumpido con un período de préstamo máximo para un club de la misma asociación por un período que no es más largo que un año.

Tener O’Reilly y Lewis en esa lista significa que no tienen que mencionarse en el equipo principal, donde las reglas de la UEFA indican que hay al menos ocho lugares que están exclusivamente reservados para ‘jugadores de entrenamiento localmente’, mientras que ningún club puede haber mencionado más de cuatro ‘jugadores entrenados por asociación’ en esos ocho lugares.

Antes de la fase de eliminación, esos clubes que alcanzan la fase de competencia pueden registrar un máximo de tres jugadores nuevos a las 11 p.m. Reino Unido -on 5 de febrero.

No hay espacio en el equipo de la ciudad para el exterior del favor de Kalvin Phillips, que actualmente está marginado por una lesión.

Lista de la Liga de Campeones de la UEFA de la ciudad A – en orden alfabético

Rayan Ait-Nouri, Nathan Ake, Marcus Bettinelli, Oscar Bobb, Rayan Cherki, Ruben Dias, Jeremy Doku, Gianluigi Donnarumma, Phil Foden, NICO, Josko Khusanov, Mateo Kovacic, Omar Marmous, Matheum Nunes, Stefan Moreno, TiJjani, TiJjani, Tijjani, Tijjani, Tijjanov, Tijjanov, Tijjanov, Tijjanov, Tijjanov, Tijjan Reijnders, Savinho, Bernardo Silva, James Traford

Lista de la Liga de Campeones de la UEFA de la ciudad B – En orden alfabético

Rico Lewis, Nico O’Reilly