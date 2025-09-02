La reacción de Zack Lee cuando descubrió por primera vez que su casa alquilada se convirtió en víctima del berrinche de la Nafa Urbach.

Tangerang, Viva -La acción de saqueo que ocurrió en varios puntos pospolíticos resultó estar arrastrando el nombre del actor Zack Lee. Una de sus casas fue el objetivo de las masas que expresaron su enojo hacia Nafa Urbachsu ex esposa que ahora está sentada como miembro de la DPR.

Las masas que no sabían el estado de la casa pensaron que el edificio todavía estaba ocupado por NAFA. Como resultado, la casa de Zack también fue visitada, saqueada y el contenido fue desordenado. Cuando tuvo lugar el incidente, Zack no estaba en el lugar, pero todavía se sentía en pánico. Incluso inmediatamente solicitó ayuda a su mejor amigo, Rama, para verificar la condición de la casa. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

Rama, quien consiguió que el teléfono volviera a contar los segundos antes de que ocurriera el saqueo. Ha anticipado un movimiento sospechoso alrededor de la casa de Zack, por lo que eligió mantener la guardia hasta altas horas de la noche. Sin embargo, la somnolencia finalmente se durmió.

«A las 3 no había nada, dormí. A la mañana siguiente, Zack Telephone dice ‘hermano, por favor vea este hermano, (en casa) también se saquea'», dijo Rama en un programa de YouTube, citado el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Según la declaración de Rama, el saqueo en la casa de Zack ocurrió en dos olas.

«(El saqueo de Zack Lee alquiló) dos rondas, primero a las 4, media 5. Hay 50 (personas que saquearon), no saben que el segundo grupo. Monta una motocicleta, si monta un automóvil, el culpable es lo mismo que el equipo deportivo», dijo.

En contraste con otras casas que fueron privadas de artículos valiosos, la casa de Zack Lee en realidad no tenía activos valiosos. Esto hizo que las masas se fueran a casa con las manos vacías, solo dejando la condición de la casa que estaba en ruinas.

«Tal vez el nombre del saqueador está buscando lo que se cree que está en su casa de Priok, buscando una caja fuerte. Pero no hay objetos de valor. Solo la ropa se enumeran todas, se alzan todas las habitaciones», explicó Rama.

A pesar de que estaba en pánico, el propio Zack finalmente podría estar un poco aliviado después de escuchar el informe de su mejor amigo. Se dio cuenta de que la pérdida que había experimentado no era tan grande como estar preocupada.

«Solo Zack todavía está agradecido porque el sofá no está destruido, el refrigerador. Zack es del pasatiempo de cocinar, el equipo de cocina, la estufa no se lleva», continuó.