Varias zonas de la regencia de Kudus quedaron inundadas

Kudus (ANTARA) – Kudus Regency, Java Central, experimentó inundaciones en varias áreas, inundando áreas residenciales, caminos de acceso y algunas instalaciones públicas, después de que cayeran fuertes lluvias.

Según el jefe del diario de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Kudus, Eko Hari Djatmiko en Kudus, la inundación del sábado provocó que las casas de seis residentes de la aldea de Singocandi quedaran sumergidas después de que el muro divisorio entre el complejo residencial y el río Gelis resultara dañado, ya que el nivel del agua del río también había aumentado el viernes por la tarde (1 de septiembre).

Además, dijo, las fuertes lluvias que inundaron el área dañaron el puente frente a la entrada de Colo Tourism, Colo Village, distrito de Dawe, Kudus Regency.

«También se produjeron inundaciones en el distrito de Mejobo, desde la aldea de Golantepus, Temulus, hasta Kesambi, con inundaciones de hasta 50 centímetros», dijo.

El viernes por la noche (1 de septiembre), dijo, Jalan Pantura Timur Kudus-Pati también se inundó, pero ahora las inundaciones han comenzado a retroceder y el flujo de tráfico ha vuelto a la normalidad.

De manera similar, el agua que ocurrió en la aldea de Singocandi también comenzó a retroceder a las 11 p.m. WIB del viernes (1 de septiembre), dijo.

El jefe de policía de Samapta Kudus, AKP, Noor Alifi, admitió que, junto con las filas de la policía de la ciudad de Kudus, llevaron a cabo un control directo en el lugar el viernes (1 de septiembre) por la noche. La inundación del río Gelis ocurrió en Singocandi Village RT 8 RW 3.

Debido al creciente flujo de agua, la valla entre el complejo residencial Singocandi y el río Gelis se derrumbó en una longitud de aproximadamente 3 metros y una altura de 2 metros, inundando las casas de seis residentes hasta una altura de 1 metro.

Hasta seis cabezas de familia se vieron afectadas y se vieron obligadas a evacuar temporalmente a la casa del vecino más cercano para evitar mayores riesgos.

Además de Singocandi, también se observó un aumento en la descarga de agua del río Gelis en otros puntos, incluidos Dukuh Kuanaran, Kajeksan Village, el área del puente Taman Siswa, Singocandi Village y Demaan Village, Demangan Village, Demaan Village RT 4 RW 5 y Sunggingan Village.

«Aunque el drenaje de agua ha aumentado, la condición de las zonas residenciales en esta ubicación todavía se considera segura. En Demangan Village RT 1 RW 3, el aumento en el drenaje de agua ha provocado que la carretera a lo largo del río Gelis se erosione y contenga agujeros de aproximadamente 10 metros de largo y 1,5 metros de ancho», dijo.

El jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía de Kudus, AKP Royke Noldy Darean, admitió que el viernes por la noche (1 de septiembre), el acceso a la carretera en Jalan Pantura Timur Kudus-Pati se vio obstaculizado por las inundaciones, considerando que había una acumulación de basura en el puente Ngembal, lo que provocó que el agua fluyera hacia la carretera.

«Hoy, desde la 1 de la madrugada, el acceso a la carretera se ha reanudado sin problemas ya que los organismos pertinentes han recogido los residuos», dijo.

Sin embargo, recordó a los usuarios de la vía que sean cautelosos y eviten situaciones adversas.