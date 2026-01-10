La selección masculina de Indonesia se enfrenta a Malasia en la fase de grupos

Jacarta -Tim bádminton Se prevé que Indonesia se enfrentará a una dura competencia en Campeonato Asiático de Dobles 2026, que tendrá lugar en Qingdao, China, del 3 al 8 de febrero de 2026. Según los resultados del sorteo, la selección masculina de Indonesia está en el Grupo D con sus rivales tradicionales Malasia y Myanmar.

En el comunicado oficial de la Asociación Indonesia de Bádminton (PBSI) publicado el sábado, se afirmó que Indonesia y Malasia estaban en el mismo grupo en la ronda preliminar, que utilizará un formato de todos contra todos.

Un total de 12 equipos masculinos y 12 equipos femeninos se dividieron en cuatro grupos, y sólo los dos mejores equipos de cada grupo tenían derecho a avanzar a los cuartos de final.

En el sector masculino, Indonesia es el segundo favorito y ocupa el Grupo D. Mientras tanto, China, que es el primer favorito, está en el Grupo A, por lo que es seguro que los dos equipos no se enfrentarán en la fase de grupos.

Se espera que el encuentro entre Indonesia y Malasia sea el partido decisivo en la carrera por los dos billetes a la fase eliminatoria. La larga rivalidad entre los dos países, más la fuerza de Malasia en los sectores de individuales y dobles masculinos, significa que se prevé que la competencia en el Grupo D será feroz desde el comienzo del partido.

Myanmar completa la competición en este grupo, con Indonesia y Malasia todavía considerados los dos equipos más favorecidos, aunque el potencial de sorpresas sigue abierto en el formato por equipos.

Mientras tanto, en el sector femenino, Indonesia está en el Grupo X con Japón y Hong Kong. El desafío de Indonesia no se considera fácil, considerando que Japón es una de las principales potencias del bádminton femenino asiático, tanto en individuales como en dobles.

Sin embargo, las oportunidades de Indonesia siguen abiertas con la composición actual de los actores. En el sector de dobles femenino, Indonesia tiene socios potenciales como Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari y Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.

En el sector individual, se espera que Putri Kusuma Wardani y Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi puedan aportar puntos importantes al equipo.

Indonesia es relativamente más favorecida cuando se enfrenta a Hong Kong. Sin embargo, todavía es necesario estar atentos porque los partidos entre equipos a menudo producen resultados que van más allá de las predicciones.