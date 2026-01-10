Juego de cartas oficial Kpop Demon Hunters Monopoly Deal: compra en línea, precio

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Netflix ha presentado su primer “Cazadores de demonios KPop”colaboración con el fabricante de juguetes Hasbro, con el lanzamiento de un oficial Monopolio Juego de cartas basado en el exitosa película animada.

El Oferta de Monopoly: Juego de cartas Kpop Demon Hunters cayó este mes en Amazon como el primer lanzamiento oficial del acuerdo de licencia de Netflix con Hasbro. anunciado por primera vez el otoño pasadola asociación contará con la Personajes de “Cazadores de Demonios KPop” utilizado en toda la línea de juegos de mesa de Hasbro, peluches juguetes y electrónica, incluidas IP populares como Nerf y Furby. Hasbro ha adelantado una «gama de colaboraciones atractivas diseñadas para deleitar a los fanáticos de todas las edades».

<br />

NUEVO LANZAMIENTO Oferta de Monopoly: Juego de cartas Kpop Demon Hunters

El juego Monopoly Deal, con licencia oficial, combina personajes y temas de la película de Netflix con el mismo objetivo de coleccionar un juego completo de cartas. Sólo que en este caso, los jugadores corren para recolectar los elementos que Rumi, Mira y Zoey necesitan para que el concierto sea un éxito y sellar el Honmoon.

El juego para todas las edades se lanzó el 1 de enero y se convirtió instantáneamente en un éxito de ventas en línea, y Amazon informó que se vendieron más de 8.000 unidades del juego de cartas solo en su primera semana.

Además de Hasbro, Netflix también está desarrollando una asociación de juguetes con Mattel, con las marcas uniéndose para lanzar una gama completa de muñecos, figuras de acción, accesorios y juegos con el tema “KPop Demon Hunters”. El primer lanzamiento de la asociación Netflix y Mattel es un paquete de tres muñecas HUNTR/X que se lanzará a finales de este año.

¿No puedes esperar al lanzamiento oficial de Mattel? Actualmente, Amazon tiene este paquete de tres muñecos inspirados en “KPop Demon Hunters” disponibles en línea. Cada muñeca es totalmente articulada y mide aproximadamente 11,5 pulgadas de altura.

TAMBIÉN DISPONIBLE Muñecas estilo cazador de demonios KPop (paquete de 3)

Netflix considera que los acuerdos de licencia de Mattel y Hasbro son una forma de «ayudar a satisfacer la demanda masiva de los fanáticos de tener a estos personajes favoritos como parte de sus vidas cotidianas, y marca otro hito importante para el gran éxito mundial de Netflix».

Se espera que la lista completa de lanzamientos incluya juguetes, muñecas, juegos, productos de juegos de rol y otros objetos de colección.

«KPop Demon Hunters desató un frenesí mundial entre los fanáticos», dice Marian Lee, directora de marketing de Netflix, en un comunicado de prensa. «HUNTR/X nos mostró que un trío realmente grandioso es más que la suma de sus partes. Netflix, Mattel y Hasbro uniendo fuerzas en esta colaboración única en su tipo significa que los fanáticos finalmente pueden tener en sus manos las mejores muñecas, juegos y productos que han estado exigiendo no tan sutilmente en todas las plataformas sociales conocidas por la humanidad. Como dicen Rumi, Mira y Zoey, ¡para los fanáticos!»