TKA y datos de desarrollo nacional

Solo (ANTARA) – Dwi Jatmiko, MPd., Gr., CPS., C.ALA

Relaciones públicas de SD Muhammadiyah 1 Solo

Discutir el contexto de la educación moderna ya no depende de intuiciones, suposiciones o enfoques reactivos. En el paradigma de una educación progresista sostenible, la educación debe basarse en datos válidos, transparentes y honestos. Por lo tanto, la presencia de la Prueba de Suficiencia Académica (TKA) es una solución para fuentes de datos sobre el progreso del país.

Según el autor, la TKA no es una «nueva prueba», sino una fuente de datos estratégicos para el progreso del país. Los comunicados de prensa del Ministerio de Educación Primaria y Secundaria números 917 y 919 de 2025 enfatizan constantemente que la TKA es una herramienta para mapear el desempeño académico nacional.

El ministro de Educación Primaria y Secundaria, Abdul Mu’ti, dijo que la TKA está diseñada con tres funciones principales: evaluación del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje y evaluación como aprendizaje. Este concepto es consistente con el pensamiento de Black y Wiliam (1998) en la revista Assessment in Education, quienes enfatizan que la evaluación de la calidad debe desempeñar un doble papel: medir los resultados y mejorar el proceso de aprendizaje.

La alta participación en TKA 2025 muestra un nivel significativo de aceptación pública. De los 4,1 millones de estudiantes de secundaria (SMA) destinatarios, 3,56 millones de estudiantes participaron en la TKA aunque no era obligatoria, con una tasa de asistencia del 98,56 por ciento.

En los estudios de políticas educativas, los altos niveles de participación en evaluaciones no obligatorias suelen ser un indicador de la confianza pública en la legitimidad y los beneficios de las políticas (OCDE, Education Policy Outlook, 2023). Esto significa que la TKA se ha convertido en una acción real y es vista como una necesidad de reflexión académica, y no sólo una obligación administrativa.

En términos de metodología, TKA utiliza el modelo logístico de dos parámetros de la Teoría de respuesta al ítem (IRT). Este enfoque está bien reconocido en la literatura sobre medición educativa. Bond y Fox explican en el libro Applying the Rasch Model (2015) que la TRI permite una interpretación más justa de las habilidades de los estudiantes porque tiene en cuenta la dificultad y la distintividad de las preguntas. La revista Educational Measurement: Issues and Practice también confirma que la TRI es más precisa para identificar las capacidades de grandes poblaciones que los enfoques tradicionales basados ​​en puntuaciones brutas. La gestión de los resultados de la TKA también muestra un fortalecimiento de la gestión de la evaluación.

A través de un mecanismo escalonado, como se explica en el comunicado de prensa número 919/sipers/A6/XII/2025, los resultados de la ATR son verificados por el Departamento de Educación y las oficinas regionales del Ministerio de Asuntos Religiosos antes de enviarlos a la unidad de educación.

Se puede acceder a la Lista Colectiva de Resultados de TKA (DKHTKA) a partir del 23 de diciembre de 2025, mientras que el Certificado de Resultados de TKA (SHTKA) se distribuyó el 5 de enero de 2026. Este principio de verificación multinivel está en línea con las recomendaciones de la OCDE en el informe Sinergias para un mejor aprendizaje (2013), que enfatiza la importancia de la rendición de cuentas y el orden administrativo en las evaluaciones nacionales.

El director de BSKAP, Toni Toharudin, enfatizó que los resultados de TKA no pretenden dar etiquetas o clasificaciones a estudiantes, escuelas o regiones. Los resultados se presentan en cuatro categorías de desempeño: pobre, suficiente, bueno y excepcional, acompañados de una descripción de las capacidades. Este modelo de informe descriptivo es consistente con los hallazgos de John Hattie en Visible Learning (2009), que muestra que la retroalimentación cualitativa tiene un impacto mucho mayor en la mejora del aprendizaje que una puntuación numérica por sí sola.

En términos de regulaciones nacionales, los trabajadores extranjeros tienen una base legal sólida. La Ley Número 20 de 2003 sobre el Sistema Educativo Nacional confirma que la evaluación educativa se realiza para el control de calidad nacional. Este principio se ve reforzado por la práctica internacional que muestra que las evaluaciones nacionales funcionan como un mecanismo de retroalimentación de políticas, y no solo como una herramienta de selección (Looney, Journal of Education Policy, 2011).

El aspecto de la integridad de la implementación también es un problema grave. El Ministerio de Educación Básica aplica sanciones escalonadas de conformidad con el Decreto Número 95 del Ministro de Educación Básica de 2025 por violaciones de la implementación de la TKA. Defender esta integridad es importante porque varios estudios, incluido el de la revista Assessment & Assessment in Higher Education, afirman que la credibilidad de los datos de evaluación determina en gran medida la calidad de la política elaborada.

En el futuro, los datos de la ATR tendrán un valor estratégico como fuente de progreso nacional. Al mapear el desempeño académico en todas las regiones, el gobierno puede diseñar políticas más positivas y más específicas. Las áreas de bajo desempeño no se estigmatizan, sino que se les da prioridad para las intervenciones de aprendizaje, el fortalecimiento de la competencia docente y la mejora del ecosistema de aprendizaje. Este enfoque es consistente con los principios de justicia educativa discutidos en los Archivos de Análisis de Políticas Educativas, que enfatizan que los datos deben usarse para reducir la desigualdad, no aumentar las brechas de calidad.

Así, la integración de la TKA en los niveles de primaria y secundaria con la Evaluación Nacional muestra la dirección de consolidar un sistema de evaluación más eficiente, significativo y profundo. En última instancia, la ATR no es un objetivo final, sino un medio. Los datos producidos no son sólo estadísticas, sino un reflejo de las condiciones reales de la educación en Indonesia. Si se lee honestamente y se actúa colectivamente, TKA y sus datos pueden ser una fuente de progreso nacional. Dé la bienvenida a la generación dorada 2045 con espíritu de progreso. Éxito de TKA, ¡Muévete, muévete y muévete!