Contacto roto con su madre biológica, Manohara: Crecí con tortura

Jacarta – Manohara Odelia Pinot vuelve a estar en el foco de la opinión pública luego de revelar abiertamente los motivos de su decisión de cortar el vínculo con su madre biológica, Daisy Fajarina.

Manohara transmitió esta confesión a través de su cuenta personal de Instagram al responder a la pregunta de un usuario de las redes sociales sobre su relación con su madre.

Esta pregunta se refería a la supuesta cercanía de Manohara y Daisy en el pasado.

«Hermana, perdón por haber perdido el contacto con mamá. Lo siento, pero creo que ustedes dos eran muy cercanos», escribió el internauta citado el miércoles 7 de enero de 2026.

En respuesta a esto, Manohara dio una larga respuesta en inglés que contenía aclaraciones y una emotiva confesión.

Manohara enfatizó que su relación no terminó unilateralmente o sin motivo. Afirmó que esta decisión fue su propia elección.

«Una nota adicional: no perdí el contacto, lo rompí», enfatizó Manohara.

Además, la ex esposa del Príncipe de Kelantan negó la opinión del público de que tuviera una relación armoniosa con su madre.

Según Manohara, la cercanía que se ve en los espacios públicos es sólo una construcción de imagen. Reveló que esto se hizo deliberadamente para proteger la reputación de su madre.

«Nunca fuimos realmente cercanos, aunque así lo pareciera en público. Mantener la apariencia de cercanía era muy importante para él, y era algo que se esperaba que hiciéramos para que se viera bien. Esa imagen servía como una forma de control», explicó.

Manohara luego abrió las páginas de su oscuro pasado. Admitió que creció en un ambiente lleno de manipulación, presión y violencia, tanto a nivel emocional, psicológico como físico.

Esta experiencia, según él, dejó un impacto profundo y duradero.

«Personalmente, crecí con abuso emocional y psicológico a largo plazo, y a veces abuso físico. Me manipularon y se aprovecharon de mí repetidamente», dijo Manohara.

No solo eso, la mujer que nació el 28 de febrero de 1992 también mencionó que su adolescencia estuvo marcada por verse obligada a entrar en situaciones peligrosas por el bien de ciertos intereses.

«Cuando era adolescente, me vi obligado a vivir una situación lamentablemente conocida y peligrosa que la mayoría de ustedes conocen, con otra persona, para su propio beneficio. No fue algo que yo elegí ni acepté, y causó un daño duradero», continuó.