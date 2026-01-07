Hilton corta lazos con el hotel de Lakeville por negarse a dar habitaciones a agentes del DHS – Oficial legal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

(Alpha News): Hilton Hotels dijo en un nuevo comunicado el martes por la mañana que está tomando “medidas inmediatas” para cortar los vínculos con un hotel de Minnesota por negarse a poner habitaciones a disposición del personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El último acontecimiento se produce después de que el DHS acusara a Hilton el lunes de lanzar una “campaña coordinada en Minneapolis para NEGARSE a prestar servicio a las fuerzas del orden del DHS”.

«Si trabaja en el DHS o en Inmigración, infórmenos ya que tendremos que cancelar su reserva», dijo el Hampton Inn by Hilton en Lakeville en un correo electrónico, dijo el DHS.

Hubo una intensa reacción pública con llamados de los conservadores a boicotear la cadena hotelera.

Tanto Hilton como el propietario del hotel, Everpeak Hospitality, han emitido declaraciones disculpándose por la situación y diciendo que están trabajando con los huéspedes afectados para garantizar el alojamiento.

Pero un nuevo vídeo publicado por el influencer Nick Sortor pone en duda estas afirmaciones.

Sortor se hizo pasar por un agente del gobierno que quería reservar 10 habitaciones, que estaban disponibles en el sitio web de reservas. Pero el recepcionista siguió negándose a atenderle.

Sortor preguntó si podía conseguir las habitaciones a precio del gobierno.

“Depende, porque ahora mismo están pasando muchas cosas”, respondió el trabajador. “¿Para qué agencia es?”

“Sería el Departamento de Seguridad Nacional”, respondió Sortor.

“Así que no aceptamos personas de inmigración, agentes de ICE y DHS en nuestra propiedad”, dijo el trabajador. «Acabo de hablar con el propietario del edificio y no dijo que nada había cambiado».

En una publicación en las redes sociales que acompaña al video, Sortor Hilton advirtió: «REVOCA SU LICENCIA, HILTON, O TE VA A COSTAR UN COSTE. HAS SIDO ADVERTIDO. ¡Esta es una BATALLA DE ELECCIÓN INCREÍBLEMENTE ESTÚPIDA!».

El video de Sortor fue publicado el martes por la mañana temprano y filmado el lunes por la noche alrededor de las 11 p.m.

Más tarde el martes por la mañana, la oficina de Hilton tomó “medidas inmediatas para eliminar el Lakeville Hampton Inn de sus sistemas”.

«Aparentemente, Hilton Hotels está poniendo fin a su franquicia con efecto inmediato», escribió el multimillonario Bill Ackman, a lo que Hilton respondió «confirmando» su comentario.

«El propietario del hotel independiente aseguró que habían resuelto este problema y publicó un aviso que lo confirma. Un video reciente claramente plantea preocupaciones de que no están cumpliendo con nuestros estándares y valores, por lo que estamos tomando medidas inmediatas para eliminar este hotel de nuestros sistemas», dijo Hilton en un comunicado.

El DHS ha desplegado recursos federales de aplicación de la ley en el área de Twin Cities durante el último mes para realizar controles de inmigración.