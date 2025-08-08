PSSI: la distribución de fútbol comienza desde abajo

SEMARANG (Antara) – Presidente de la Asociación de Fútbol All Indonesia (PSSI) Erick Thohir enfatizó que la distribución igualitaria del fútbol desde el suelo debería comenzar, incluso mejorando las competiciones en la Competencia 3 y la Competencia 4.

«La igualdad del fútbol, realmente tiene que comenzar desde abajo. El equipo nacional cree que National, este es el mejor. La competencia lo acompaña, pero olvida el entrenamiento de la ciudad, la aldea y otros», dijo Erick en Semarang, el viernes.

Erick transfirió esto después de una audiencia con el vicegobernador del centro de Java, Taj Yasin Maimoen, sobre el desarrollo del rendimiento deportivo de fútbol.

Durante la reunión, dijo que de acuerdo con el nuevo estatuto de PSSI quería alentar nuevamente al sindicato que la Liga 4 compitió por la Copa de Alcalde y Regente.

«Los campeones de la ciudad jugarán en la batalla por la lucha por (campeones, etc.), por supuesto, con el apoyo del vicegobernador y el gobernador, la Copa del Gobernador es la Liga 3», dijo.

Los equipos que ganaron 3 niveles en la provincia o competencia, dijo, se jugarían en la Liga Nacional para la Copa Presidencial más tarde.

«Ahora, esto es lo que queremos sinergia. Y el Señor Vicegobernador, gracias por el apoyo», dijo Erick, quien también es el Ministro de Asuntos Exteriores (Bumn).

Mientras tanto, el vicegobernador del centro de Java Taj Yasin Maimoen dijo que la coordinación entre distritos/ciudades en Java central relacionados con partidos de fútbol fue bien.

«Entonces, todos los meses tenemos que tener una reunión con esta competencia de fútbol», dijo Gus Yasin, su apodo.

A través de la competencia de fútbol de la liga 3 y 4, espera que se pueda eliminar el número de violencia y delitos juveniles porque lo canalizarán a través de la competencia en el sendero deportivo, a saber, el fútbol.

«Ahora, estábamos inmediatamente, nos transmitimos al servicio deportivo esta vez. Inmediatamente mapeamos que había diferentes clubes, y también fuimos asistidos por un equipo de PSSI que quiere a Dios, lo formularemos rápidamente. Y este es el momento de ser correcto», dijo.

Lea también: Exco: PSSI Pocket 43 Nombres en la Copa Pertiwi para la selección del equipo nacional femenino U16