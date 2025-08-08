Compañía de Ventas y Distribución de Boutique International Películas de paralaje ha abordado las ventas mundiales en el título chino «Un baile en vano«, La segunda característica de Lee Hong-chi después de su 2023 Venecia Lion del futuro galardonado Debut «El amor es una pistola».

La película ha sido seleccionada para Settimana Internazionale della Critica (sic), la sección independiente y paralela del Festival Internacional de Cine de Venecia Organizado por la Unión de Críticos de Cine italiano (SNCCI).

El acuerdo marca la segunda colaboración de Parallax con Lee después de manejar las ventas internacionales en «El amor es un arma». Curiosamente, «un baile en vano» se filmó antes del éxito de Lee con «Love Is a Gun», pero la postproducción extendida retrasó su finalización, permitiendo que el debut del director llegue primero al público.

El drama está protagonizada por Cici Wang como Monkey, un trabajador de la compañía de teatro que lucha por llegar a fin de mes en una gran ciudad sin nombre. La historia sigue su existencia diaria repetitiva, atormentada por el suicidio 2020 de su novio Leo, que había regresado a su ciudad natal antes de quitarse la vida. Atrapado en ciclos de rutina y aislamiento, Monkey intenta comunicar su agotamiento a los demás, solo para encontrarse con respuestas despectivas que le dicen que debería estar agradecida por lo que tiene.

Lee sirve a Triple Duty como director, guionista y director de fotografía de la producción china, con Qi Ai y Justine O. Producting.

El cineasta se ha establecido como artista y director en los últimos años. Ganó el premio al mejor nuevo intérprete en los 52º Golden Horse Awards y al mejor actor líder en el 17º Festival de Cine de Taipei por su papel en «Thanatos, Drunk». Sus créditos de actuación incluyen más de 10 características aclamadas como «Long Day’s Journey in Night» de Bi Gan (2018 Cannes), «Ciudades de Last Things» de Midi Z (Premio de la Plataforma 2018 en el Festival de Cine Internacional 2018), «Tigertail» de Lulu Wang (Netflix) y «Baby» (2018 San Sebastián).

The 40th Edition of the Settimanana Internana Internazionale Della Critica Features Seven Films in Competition: “Agon” by Giulio Bertelli (It, US, France), “Cotton Queen” by Suzannah Mirmany (Germany, France, Palestine, Egypt, Qatar, Sauda Arabia, Sudan), “Gorgonà” by Evi Kalogiropoulou (Greece, France), «Ish» de Imran Perretta (Reino Unido), «Roqia» de Yanis Koussim (Argelia, Francia, Qatar, Arabia Saudita), «Círculo Straight» de Oscar Hudson (Reino Unido) y «Wakeking Hors» de Federco Cammarata y Philippo Foscarni (Ity).

Los eventos especiales incluyen «Confini, Canti» de Simone Massi como la película de apertura, «Incontro di Notte» de Liliana Cavani como la película final, «Stereo Girls» y «100 Nights of Hero». En colaboración con el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, la sección también presenta «un baile en vano».

The SIC@SIC Short Italian Cinema section features seven titles in competition: “Arca” by Lorenzo Quagliozzi (Italy), “Family Feast” by Nadir Taji (Italy), “Marina” by Paoli De Luca (Italy), “The Motorcycle” by Matteo Giampetruzzi (Italy, Denmark, Spain), “The Lost Child” by Paolo Baiguera (Italia), «El pornógrafo» de Hariel (Italia) y «Santos» de Valeria Gaudieri (Italia). Los eventos especiales de la sección incluyen «Restare» de Fabio Bobbio (Italia) como el cortometraje de apertura y «Confini, Canti» de Simone Massi (Italia) como el cortometraje final.

Las siete características de la competencia son elegibles para múltiples premios, incluido el Gran Premio IWonderfull (€ 10,000/$ 11,645), el Premio a la audiencia Settimana (€ 3,000) y el Premio Luciano Sova al Mejor Productor Independiente (€ 3,000/$ 3,495). Todas las películas de competencia también son elegibles para el Lion of the Future: el Premio Luigi de Laurentiis Venecia por una película debut, con un valor de $ 100,000, donado por Fictauro, que se dividirá por igual entre el productor y el director.