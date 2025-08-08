Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes I de la Facción del Partido Nacional del Awakening (PKB), Syamsu Rizal instó a la comunidad internacional a rechazar los planes Israel anexado toda la región Gaza.

Ese paso debe detenerse, porque empeorará el estado de la humanidad en Gaza. Indonesia debe estar en la guardia frontal expresando el rechazo.

Además, consideró el plan de Israel de «anexar» la región de Gaza como algo que viola el derecho internacional.

«Este plan viola claramente el derecho internacional y los derechos humanos. Si no se controla, el sufrimiento de las personas Palestina Empeorará, y el conflicto será cada vez más difícil de resolver «, dijo Syamsu Rizal o que se llama familiarmente Deng ical, viernes 8 de agosto de 2025.

Deng ical Tasa, el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para el plan de Israel es una señal peligrosa para la paz en la región de Medio Oriente. Pidió a las Naciones Unidas (ONU) que tomen medidas concretas de inmediato para detener el plan antes de que fuera demasiado tarde.

«La ONU no debería guardar silencio. Esta es una prueba para la credibilidad de la institución internacional para mantener la paz y la seguridad mundiales», dijo.

Además, Deng ical enfatizó que Indonesia, como el país con la población musulmana más grande del mundo, debe estar en la primera Guardia para expresar el rechazo y apoyar la lucha del pueblo palestino.

Deng ical también le pidió a la comunidad internacional que presione a Israel para que abriera el acceso a la entrega de asistencia humanitaria a los residentes que realmente necesitan alimentos. Muchos gazanes murieron de hambre.

«También lamentamos la destrucción de los camiones de asistencia humanitaria llevados a cabo por civiles israelíes. Realmente no tienen conciencia», explicó.

Anteriormente informó, el gabinete de seguridad israelí había aprobado la propuesta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la ciudad de Gaza en su totalidad, que se encuentra al norte de los bolsillos palestinos, como el informe de Axios el viernes 8 de agosto de 2025.

La Oficina del Primer Ministro israelí aún no ha confirmado el plan oficialmente al público, lo cual es una gran escalada en el territorio palestino que fue afectado por la guerra.

Axios Reporter, Barracks Ravid, citó la declaración de la oficina del primer ministro: «El gabinete de seguridad política aprobó la propuesta del primer ministro para derrotar a Hamas. [Militer Israel] estará preparado para hacerse cargo de la ciudad de Gaza mientras brinda asistencia humanitaria a civiles fuera de la zona de batalla. »

Ravid, citando a un funcionario israelí israelí no identificado, continuó que el propósito de Israel estaba «evacuando a todos los civiles palestinos desde la ciudad de Gaza hasta los campamentos centrales y regionales el 7 de octubre».

«El asedio se aplicará a los militantes de Hamas que todavía están en la ciudad de Gaza, y al mismo tiempo, los ataques terrestres se lanzarán en la ciudad de Gaza», escribió Ravid en X.

Shihab Rattansi, corresponsal de Al Jazeera en Washington, DC, dijo que los pasos de Israel para ocupar Gaza han sido «reportados durante varios días».

«Donald Trump casi aceptó lo que Benjamin Netanyahu quería hacer. Dijo que era» para Israel «», dijo.