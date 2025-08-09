Prudencial syariah-muhammadiyah sharia ecosistemas fortalecimiento

SEMARANG (Antara) – PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) anunció oficialmente una colaboración con el Consejo de Reforma de Liderazgo Central de Muhammadiyah (MPW) para fortalecer el ecosistema de la Sharia y ampliar la alfabetización y la inclusión de Islámica.

El director de distribución Prudential Syariah Herwin Bustaman dijo en un comunicado en Semarang que la colaboración también presentó beneficios sociales que tuvieron un amplio impacto en el pueblo indonesio a través de la gestión y distribución de Waqf.

«Junto con MPW PP Muhammadiyah tenemos la misma visión de acelerar el crecimiento del financiamiento islámico en Indonesia, uno de los cuales es a través de actividades de alfabetización y inclusión financiera islámica», dijo.

Con el espíritu, ayude como una Fundación de Seguros Islámicos a través de fondos de Tabarru y servicios WAQF, dijo, los participantes pueden contribuir a otros.

«También creemos que los servicios de WAQF pueden ser un medio de contribución social que tiene un impacto en el pozo de la comunidad», dijo.

Porque, dijo, Waqf tiene un gran potencial para fortalecer la economía de las personas y mejorar el bien social.

Según la Agencia WAQF de Indonesia (BWI), se estima que el potencial de WAQF en Indonesia RP180 billones por año se alcanza desde diferentes tipos de WAQF, como el dinero de WAQF, el país, el país y otros activos que se pueden administrar de forma productiva.

Tesorero general de Muhammadiyah Liderazgo Central Prof. DR. El Dr. Hilman Letatie, PhD, dio la bienvenida a la colaboración, dado que Waqf podría ser un instrumento para mejorar el pozo de personas en Indonesia.

«Alhamdulillah, damos la bienvenida a la colaboración con Prudential Sharia, que incluye alfabetización e inclusión financiera islámica, así como la gestión y distribución de WAQF», dijo.

Según él, esto está en línea con la visión de Muhammadiyah de tener un impacto social y beneficios para las personas en Indonesia.

«Varias de Muhammadiyah Activa se manejan sobre la base de sistemas que son transparentes y son responsables de dar a luz a la confianza de la audiencia, porque la confianza es una riqueza invaluable», dijo.

Prudential Sharia WAQF Service es un programa que ofrece a los participantes oportunidades para asignar una serie de contribuciones de los beneficios de las pólizas de seguro de la sharia a las personas necesitadas.

Más tarde, todos los WAQF de los participantes se gestionan en un confiable para apoyar varios programas sociales para autorizar a la comunidad.

Prudential Syariah ha proporcionado una variedad de programas WAQF que pueden ser elegidos por participantes, como Waqf social, Waqf productivo, dispositivos médicos Waqf, Waqf de agua limpia, Waqf y Waqf Trade Fair.