Recordando el título de Benny Doll para el equipo nacional indonesio

Yakarta, Viva – Después de estar ausente durante 17 años, Copa de independencia Finalmente celebrado nuevamente en 2025. Este torneo será un importante evento cálido para Equipo nacional indonesio U-17 antes de aparecer en la Copa Mundial U-17 en Qatar.

La Copa de Independencia 2025 está programada para el 12 al 18 de agosto de 2025 en el estadio principal de Sumatra North Sumatra, Medan. El equipo de Nova Arianto competirá contra tres equipos fuertes, a saber, Tayikistán, Uzbekistán y Malí.

Sweet Memories Last Edition 2008

La edición final de la Copa de Independencia se celebró en 2008, cuando el equipo nacional de Indonesia superior que fue entrenado Benny Doll fuera como campeón.

La final del año presentó un drama inesperado. Indonesia se enfrentó a Libia en el estadio principal de Bung Karno el 29 de agosto de 2008. Libia tuvo una ventaja de 1-0 en la primera ronda, pero decidió renunciar antes de que comenzara la segunda mitad debido al incidente durante el descanso del partido.

Equipo de panelista de entrenador del equipo nacional, Benny Doll Foto : Viva.co.id / Riki Ilham Rafles

Para esta decisión, Libia fue declarada derrotada por Walk Out (WO) e Indonesia recibió una victoria por 3-1. El trofeo se convirtió en el último título del equipo nacional de Indonesia (senior) en el torneo internacional hasta el día de hoy.

Nueva esperanza en 2025

El regreso de la Copa de Independencia no es solo un lugar nostálgico, sino también un impulso importante para que la joven generación de Garuda aumente la experiencia contra equipos duros desde fuera de Asia. Con el pleno apoyo de los seguidores en Medan, el público espera que el equipo nacional sub-17 pueda repetir a sus predecesores y traer trofeos a casa al país.