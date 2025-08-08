Amortiguador del pulso económico de Bahodopio

MorowaliVIVA – Sawi Garden yace cuidadosamente alineado en la cama de suelo agricultura Beraf. Las hojas son de color verde ancho, simplemente se rompieron, refrescando los ojos. Los puntos de rocío todavía se ciernen en la punta de las hojas que se evaporan lentamente barridos por el sol.

Esa mañana, el sol acababa de salir del horizonte noreste de Bahodopi. Solo la mitad de la tierra del Jardín Sukarno que demostró el Sol. Fue visto ocupado sembrando las semillas en la cama del suelo. Ocasionalmente, revisa el riego, mientras observa el jardín de mostaza que pronto se cosechará.

Al sur de la plantación de aceite de palma, los lechos del suelo forrados con plantación, cubiertos de mantillo de plástico, un método agrícola para inhibir el crecimiento de las malas hierbas, mantener la humedad y la nutrición del suelo. Pronto, las plantas de chile se plantarán aquí.

Sukarno (45) es la fuerza impulsora del grupo de agricultores de Berkah Mombula, uno de los tres grupos de agricultores en Le-le-le-le-village, distrito de Bahodopi, fomentados Parque industrial de Indonesia Morowali (Imip).

Bahodopi, un nuevo subdistrito resultante de una expansión súper ocupada de South Bungku. El área alcanza 1.119 kilómetros cuadrados, se predice que Bahodopi se convertirá en una ciudad industrial como industrias extractivas masivas en la región.

Seguridad alimentaria

Grupo de agricultores Bendición de los agricultores Mombula fomentó imip

Como el área industrial de níquel más grande en el sudeste asiático y uno de los proyectos estratégicos nacionales, IMIP no es solo el pilar principal economía Bahodopi, pero también tiene un impacto significativo en la economía de Morowali y Central Sulawesi en general.

La fila de los jardines de mostaza Verde Sukarno que refresca los ojos en un punto de equilibrio en medio de la árida de un área industrial unida a la alta contaminación, aire caliente y caminos polvorientos a problemas ambientales.

IMIP inició un programa de independencia de los alimentos a través de un concepto agrícola medible en aldeas alrededor del patrimonio industrial. Este programa tiene como objetivo encender el interés de la comunidad en el sector agrícola, ya que la industrialización está creciendo rápidamente en Morowali.

Le-le Village fue elegido como el Proyecto Piloto de Independencia de IMIP porque tiene recursos humanos potenciales, además de tierras desafiantes. IMIP fomenta 5 grupos de agricultores (Poktan), 3 de ellos están en le-le-le-le-le-le-village, distrito de Bahodopi.

«Cuando vinimos aquí muchas malas hierbas, por lo que se llamaba Le-le Village», dijo Tarya, personal del departamento de CSR de IMIP al acompañar a un grupo de periodistas en el ‘Tour de Medios’ en el área de IMIP el martes 22 de julio de 2025.

Tarya me dijo que antes de que se trabajara el programa de seguridad alimentaria de IMIP en 2021, la comunidad de Le-le Village llevó a cabo actividades agrícolas de forma independiente y se movió, con ingresos inciertos y fluctuantes.

IMIP luego inició la trama o las actividades de demostración de demostración: un método de extensión agrícola al hacer tierras piloto para introducir y demostrar técnicas agrícolas a los grupos de agricultores objetivo.

Con el tiempo, las tierras agrícolas estaban bien trabajadas. IMIP también brinda asistencia de equipos agrícolas, semillas, fertilizantes, lima de dolomita y otras necesidades para los grupos de agricultores objetivo.

«En 2025 construimos asociaciones. Nos damos cuenta de que las dificultades de los agricultores están buscando mercados, por lo que construimos asociaciones para la absorción de su cuota», dijo Tarya

Los productos agrícolas son absorbidos por IMIP

Para Sukarno, la gestión de tierras agrícolas en la aldea de Le-le es muy desafiante. Se enfrenta a la realidad de la tierra en altas áreas costeras de ácido y nutrientes pobres. Con las actividades de demostración de demostración de IMIP, la tierra que originalmente era baja en pH bajo, se convirtió en una tierra fértil y se plantó con éxito con una variedad de plantas hortícolas con valor económico.

Junto con el grupo de agricultores de bendición de Mombula que consta de 13 personas, administró 1.5 hectáreas de tierra en 3 puntos de demostración agrícola en Le-le-le-le-village. 13 Sus miembros se dividen para administrar 5 tipos de productos básicos, como chile, tomates, berenjenas y verduras con distancia de cosecha una vez en 3 meses.

«Una vez que la cosecha es de 50 toneladas. Mostaza verde 5 toneladas por mes. Chili 1.5 a 2 toneladas, Bering Plant 3 a 4 toneladas, 3 a 4 toneladas de frijoles de largo, los pepinos son de 7-8 toneladas, 2.5 a 3 toneladas de gambas, etc.», dijo Karno cuando se conocen en su plantación de palma.

Tilapia Cultivo de peces Grupo de agricultores Bendición Mombula Fomentó Imip

Sukarno dijo que su grupo de agricultores pudo embolsar RP. 15-30 millones en una cosecha, costos operativos reducidos y fertilizantes. La cosecha es en parte para satisfacer las necesidades de la restauración IMIP, y el resto se vende al mercado en el arca.

«Si por ahora los resultados de la producción han sido capaces de una absorción del 50 por ciento a IMIP, 50 por ciento para el mercado», agregó Sukarno que la cosecha no se suministró por completo a IMIP debido a estándares especiales.

Además de la agricultura hortícola, Sukarno también administra la agricultura de tilapia en seis estanques de lona, cada uno con un diámetro de cuatro metros cuadrados. Cada grupo posee mil semillas con una tasa de mortalidad del 5-10 por ciento.

La tilapia de este cultivo se cosechará alrededor de 4-6 meses con un rango de precios de RP40-50 mil por kilogramo. Si la calidad de este producto de pescado de acuerdo con las necesidades de IMIP se absorberá de inmediato, si no se venderá al mercado.

El grupo de agricultores Berkah Mombula es una prueba clara del empoderamiento comunitario para mejorar la capacidad económica de la comunidad. Tarya dijo que el concepto de establecer la guía era muy importante, porque IMIP no siempre los fomentó.

«Existe el deseo de surgir para convertirse en un socio, por lo que una escala se convierte en un compañero. Bueno, este grupo de agricultores de bendición de Mombula ha entrado en la fase de pareja. Esta bendición es la agricultura conectada y la cría de animales con la innovación de cultivo de tilapia», dijo Tarya, personal de IMIP de CSR.

Aumentos de la población-Umkm Champiñones

El estiramiento de la economía de Bahodopi no solo se encuentra en el sector aguas arriba, como la agricultura y la cría de animales, en el sector posterior, sino que también apoya la economía de los residentes alrededor del área industrial IMIP. Imagine, la industrialización ha cambiado la cara de los Bahodopi desde el comienzo de una sociedad agraria a una sociedad industrial.

Anteriormente eran jardinería, agricultura y se convirtieron en pescadores, pero con la inclusión de la transmisión posterior de las industrias de níquel y el aumento de las oportunidades de empleo en el sector, muchos residentes cambiaron profesiones para convertirse en trabajadores industriales y minería de níquel. No solo los residentes locales, personas de fuera de la región también vinieron a Bahodopi para buscar medios de vida.



Trabajadores en el área de Morowali Imip

Como dice el dicho «hay azúcar y hormigas y hay hormigas», junto con el aumento de las poblaciones de trabajadores y el poder adquisitivo debido a las propiedades industriales, las empresas micro pequeñas y medianas (MIPYME) en Bahodopi crecen rápidamente. Comenzando desde puestos de alimentos, alojamiento, pensiones, tiendas o minimercados, talleres de reparación, quioscos de combustible minorista hasta agentes bancarios de los agentes bancarios a lo largo de Trans Sulawesi hasta el área de Sulawesi.

Los resultados de la encuesta e investigación de IMIP mostraron, en los últimos cinco años, el número de empresas que existían 12 aldeas en el subdistrito de Bahodopi experimentaron un crecimiento del 62.7 por ciento. Donde en 2021, el número de empresas en el distrito de Bahodopi fue de 4,697 unidades de negocios, y en 2025 el número de empresas aumentó a 7,643.

La directora de comunicación de IMIP, Emilia Bassar, dijo que el crecimiento en el número de empresas en el distrito de Bahodopi, refleja un clima comercial bastante propicio y el creciente potencial económico local.

«Imagínese, en el pasado los puestos cuya facturación fue de Rp. 800 mil, ahora podría ser Rp. 8 millones, podría multiplicarse», dijo Emilia Bassar en la gira IMIP Media el 21 de julio pasado.

Aumento del número de empresas en el Bahodopi lineal con la velocidad del dinero en la región. El Departamento de Recursos Humanos de PT IMIP señaló que el número de trabajadores en el área de IMIP ascendió a 85,520 personas (a partir del 21 de junio de 2025).

Si el salario promedio de los trabajadores de IMIP, según Emilia, el más bajo con calificaciones de posgrado recién o menos de un año de trabajo es de alrededor de Rp6-7 millones por mes. El salario promedio de los salarios de los trabajadores en el área de IMIP es mucho más alto que el salario mínimo sectorial de Regencia Morowali (UMSK) de RP3.9 millones.

Si se multiplica por el número de empleados en la región IMIP con un ingreso promedio de Rp6-7 millones, entonces hay RP598.6 mil millones en dinero que continúan girando en Bahodopi, Regencia Morowali, cada mes. Una cantidad muy fantástica para regiones con ingresos y gastos regionales (APBD) en 2025 ascendió a Rp2.86 billones.

Problemas ambientales y sociales

El aumento del pulso económico en las Bahodopi también tiene consecuencias sociales y ambientales. El aumento de la población causa diversos problemas relacionados con el saneamiento, el agua limpia, la mala infraestructura vial para los problemas de desperdicio. Sin mencionar el polvo de la contaminación y la congestión debido a la alta actividad industrial en la región.

El Jefe de Departamento de Relaciones Gubernamentales de PT IMIP, Askurullah, reconoció que la infraestructura de carretera Trans Sulawesi hacia el área de IMIP necesitaba una atención seria. Si la estación seca está dañada y polvorienta, cuando la temporada de lluvias se inunda y mucha inundación.

Askur dijo que el programa masivo de RSE realizado por IMIP no podía responder a todos los problemas fuera de la región. Según él, requiere cooperación con otras partes interesadas, incluso con el Gobierno del Distrito/Provincial y Central.

«Hay una cooperación vial de 14 kilómetros con el gobierno, el camino trans sulawesi a IMIP, este es nuestro claro que se ha resuelto. Anteriormente había un puente de deslizamiento de tierra para hacer que los Bahodopi paralizados de Makassar-Kendari estuvieran cortados, también terminamos», Askurullah contó el comienzo del comienzo de los medios de medios IMIP 20-23 en julio pasado.



La basura está dispersa en el pueblo de Labota, Bahodopi, Morowali

Mientras que el resto es realizado por el gobierno, en este caso la Agencia de Implementación Nacional de la Carretera XIV Palu (BPJN). «Si el polvo está fuera del área, ¿pedimos que sea la tarea del área de IMIP o del gobierno?», Preguntó

Si bien el problema del agua limpia, IMIP ha construido una terminal de agua limpia en la aldea de Bahomakmur, además de las instalaciones de la terminal de agua limpia en la aldea de Bahomakmur, PT IMIP también entregó terminales de agua cruda en las aldeas de Fatufia y Labota. IMIP distribuye agua limpia de las fuentes de agua de procesamiento de WTP en el área IMIP a la comunidad circundante.

Pero otro problema complicado que sobresale en el Bahodopi es el problema de los desechos que no se han manejado correctamente. Se deja basura para acumularse al costado de la carretera hasta que el hedor perturba a los automovilistas que pasan. Esta condición se encuentra en casi todas las regiones en el distrito de Bahodopi.

Esta es una ironía, donde las regiones con el producto interno regional bruto (GRDP) alcanzaron Rp1 mil millones per cápita: la más alta en Indonesia incluso derrotó a Yakarta, pero la disposición del territorio es caótica, el camino está dañado, la basura está dispersa en el camino. ¡Espero que haya una mejora!