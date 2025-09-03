La policía de Temanggung finalmente ha publicado a los participantes de la manifestación segura

TEMANGGUNG (Antara) – La Policía Temanggung (Polres) liberó a los hijos de las manifestaciones para el edificio DPRD de Regencia Temanggung (1/9) que se aseguraron a sus padres o familiares.

El subdirector de la policía de Temanggung, el comisionado senior, Ruly Thomas en Temanggung, transfirió la razón para liberarlos porque estos niños eran activos para la próxima generación de la nación.

Dijo que de los 99 participantes se aseguraron las manifestaciones, incluidas 98 personas liberadas, mientras que una persona todavía estaba siendo investigada por usar dos bombas Molotov durante la manifestación.

«Entonces, en esta ocasión, los estudiantes, especialmente aquellos que fueron asegurados ayer en la implementación de la manifestación», dijo.

En esta ocasión, la policía de la politie de Temanggung invitó a los padres de estudiantes, directores de escuela, jefes de aldea a recoger a sus hijos.

«En principio, damos la bienvenida en particular de la Oficina de Policía de Temanggung de Ambitions, por supuesto, de manera que estén de acuerdo con las disposiciones. Garantizamos la implementación de la entrega de las ambiciones o opiniones», dijo.

Según él, esto naturalmente requiere la participación de todas las partes, ambas familias, los jefes de las aldeas, especialmente como el elemento más pequeño del gobierno, que tocan el contenido de los estudiantes y sus ciudadanos para recordar siempre a sus ciudadanos.

«Ser más cuidadoso, especialmente en los casos con respecto a las acciones o la implementación de ambiciones que no se desencadenarán que la destrucción de las disposiciones públicas o la seguridad puede interrumpir que otras comunidades ponen en peligro», dijo.

Espera que esto ya no suceda en el futuro, y su partido garantiza la libertad de transmitir ambiciones u opiniones, sino que se llevará a cabo de manera que no viole la ley o las disposiciones aplicables.