Esta no es una orden, sino una apelación

Yakarta, Viva – Pam swakarsa De vuelta sobresaliendo después de una serie de manifestaciones que llevaron a anarquistas. Sin embargo, la sede de TNI (sede) enfatizó que la participación de la comunidad en el programa no era una orden, sino que se limitaba a una invitación.

La cabeza del centro de descripción Sede de TNIGeneral de Brigadier (MAR) Tni Freddy Ardianzah, explicó que el propósito de asegurar a la comunidad Swakarsa (Pam Swakarsa) era crear sinergia entre las autoridades y los residentes para mantener una situación segura y propicio.

Jefe del Centro de Información de la Sede de TNI, General de Brigadier (Mar) Tni Freddy Ardianzah (segundo desde la izquierda)

«No es una orden, es una apelación o invitación, porque ha demostrado ser efectiva en varias regiones», dijo Freddy a Freddy desde Antara en Yakarta, miércoles (3/9/2025).

Según él, el TNI alienta a las personas de varios elementos, tanto a quienes son miembros de organizaciones sociales (organizaciones de masas) e individuos, a participar en el apoyo a la seguridad ambiental. Aun así, Freddy enfatizó que el papel de los civiles no reemplazará los deberes de los funcionarios oficiales para mantener la seguridad regional.

Se aseguró de que todas las actividades de Pam Swakarsa permanecieran bajo la coordinación de TNI y POLRI para permanecer controladas y no fuera de las regulaciones aplicables.

«El TNI alienta a la participación activa de la comunidad y las organizaciones sociales a participar en el mantenimiento de su respectivo conducto ambiental a través de actividades positivas como dar una apelación, un orden de apoyo, realizar patrullas/patrullas y fortalecer la hermandad en la comunidad», dijo.

Como se sabe, un problema Formación de Swakarsa Pam El TNI había ocurrido en 1998 para detener las olas de las protestas masivas que se demostraron en el edificio MPR RI que condujo a la tragedia del trébol y la caída del régimen de nuevo pedido y el nacimiento de la era de la reforma. (ENTRE)