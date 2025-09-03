Man United entregó nuevas penas penales después de Laat Burnley -Drama en Old Trafford

Ruben Amorim vio a su equipo ganar por primera vez esta temporada después de una penalización de último minuto dio una victoria por 3-2 sobre Burnley

Bruno Fernandes está celebrando al ganador contra Burnley desde el lugar (Imagen: Getty)

Manchester United vino de la meta contra Burnley el sábado con un ganador final de Bruno Fernandes.

En otra representación menos que convincente de United, Jadon Anthony fue evaluado de que Amad había sido arrastrado a la caja.

Después de una larga revisión de VAR, el árbitro Rob Jones le ha otorgado al equipo de Ruben Amorim una patada spot con solo unos minutos para el final, con el Capitán Fernandes que golpeó al ganador en casa.

Mucho papel sobre las grietas, United ha publicado una primera victoria de la nueva campaña, pero el ex árbitro Dermot Gallagher cree que no había duda sobre la llamada de penalización.

«La camisa se arrastra de su espalda, no hay duda al respecto, comienza fuera del área de penalización y continúa en la línea, que es del portero y, por lo tanto, es una penalización», comenzó el ex árbitro de la Premier League a través de Sky Sports.

«Ahora es común [for players to then dive after an initial shirt pull]Es lo que hacen los jugadores: es un error, no hay duda sobre eso. Comienza fuera de la caja, por eso Sam [Barrott] Dale un tiro libre, pero cuando lo ves, está en el área de penalización, no hay duda al respecto.

«[VAR] Stuart Atwell le advirtió con razón, lo envió a la pantalla [it is a] Castigo. «

Surgió una controversia adicional cuando Mason Mount pensó que Kyle Walker lo contaminó en la primera mitad, pero después de otro árbitro de VAR fue destruido, ese patada fue destruida.

«De hecho, creo que es un error, pero no creo que sea una penalización, creo que es un error fuera del área de penalización», agregó Gallagher a la decisión anterior.

«Es diferente de una camisa.

«Si no le dan a Mason una penalización, creo que debería ser un tiro libre, pero en realidad no le dieron al guardián un error y un tiro libre».