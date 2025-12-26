El Regente de Banyumas invita a celebrar el Año Nuevo con recitaciones y oraciones

Purwokerto (ANTARA) – El regente de Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, invitó al público a celebrar el nuevo año con recitaciones y oraciones juntos sin fuegos artificiales como una forma de empatía por las víctimas del desastre y un compromiso para mantener la simplicidad y el orden regional.

En una reunión en Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central, Sadewo dijo el viernes que el gobierno de Banyumas Regency no permite celebraciones de Año Nuevo que impliquen el lanzamiento de fuegos artificiales, a pesar de que la actividad cuenta con el apoyo de patrocinadores.

Admitió que la Unidad de Implementación Técnica Regional (UPTD) de la Agencia Regional de Servicios Públicos de Teratai Mas (BLUD) había recibido patrocinio para lanzar fuegos artificiales en la víspera de Año Nuevo, pero el plan fue cancelado siguiendo una directiva del gobierno de Banyumas Regency.

«Llamé, lo prohibí. Lo que trajo el gobierno regional, aunque había un patrocinador, todavía lo prohibí», dijo.

Según él, esta política se implementó porque la situación nacional todavía era preocupante debido a los desastres naturales en varias regiones, especialmente en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

Además, el gobierno regional también aplica una política de eficiencia, por lo que las celebraciones desenfrenadas no se consideran acordes con la situación actual.

Pidió a los vecinos de Banyumas que no celebren excesivamente el Año Nuevo como en años anteriores.

Instó a la gente a reemplazar la celebración con actividades que sean más refrescantes y significativas.

«La celebración del Año Nuevo no tiene por qué ser exagerada. Nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas que enfrentan desastres y al mismo tiempo somos eficientes», dijo.

Sobre el tema de las licencias, dijo que había consultado con el jefe de la policía municipal de Banyumas (Polresta).

Según él, la policía de Banyumas no expidió permisos para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo con fuegos artificiales.

«Lo hablé con el jefe de policía. Ni la policía ni el gobierno regional tienen permiso para celebrar el Año Nuevo con fuegos artificiales», dijo.

Alternativamente, alentó a las personas, comunidades y agencias gubernamentales a llenar la víspera de Año Nuevo con actividades religiosas, recitaciones y oración comunitaria.

“En lugar de recitar, es más fresco rezar”, afirmó el regente.

En otra ocasión, Topan Pramukti, coordinador de marketing de BLUD UPTD Teratai Mas, Banyumas Regency, dijo que BLUD UPTD Teratai Mas había cancelado la fiesta de fuegos artificiales y las celebraciones de Nochevieja en el área de la Torre Purwokerto Teratai.

Según él, la cancelación fue resultado de la coordinación con los gobiernos regionales y actores relacionados como una forma de adaptación a las condiciones nacionales.

«Después de conversaciones con todas las partes, hemos acordado eliminar las celebraciones que sean altamente eufóricas, como los fuegos artificiales, como forma de empatía y responsabilidad social», dijo.

Dijo que se implementaron una serie de agendas regulares con ajustes, incluidas las actividades de Water Lantern en Taman Mas Kemambang, que se presentaron de manera simple y reflexiva con énfasis en la oración y la esperanza, así como entretenimiento musical de bandas locales en el área del Parque Madhang Maning sin elementos excesivos de fiesta.

Topan espera que el público pueda entender esta política como un intento de mantener el orden, la seguridad y los valores humanos en los espacios públicos durante el Año Nuevo.