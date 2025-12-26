Shawn Levy sobre el rodaje de Escape From Vecna ​​de Max

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers de la Temporada 5, Volumen 2 de “Cosas más extrañasahora transmitiendo en Netflix.

De nuevo a la brecha, los espectadores de “Stranger Things”.

En el último episodio del Volumen 2 de la quinta y última temporada de “Stranger Things” de Netflix, toda la pandilla Hawkins emprende una misión para destruir Vecna ​​de una vez por todas aventurándose en el Abismo, un mundo conectado al nuestro a través de un agujero de gusano que conocemos como Upside Down.

A lo largo de los episodios 5, 6 y 7, que componen el Volumen 2, los creadores Matt y Ross Duffer nos brindaron más información sobre “Stranger Things” que nunca y prepararon las apuestas para el próximo final de la serie, que se lanzará a las 5 p.m. PT el 31 de diciembre.

Revelaron que los poderes de Henry se extendieron a Eleven (Millie Bobby Brown) y sus hermanos del Laboratorio Hawkins a través de transfusiones de sangre en madres embarazadas, y que los militares intentaron usar la sangre de Kali (Linnea Berthelsen) para reiniciar el experimento, pero preferirían con diferencia la sangre de El, razón por la que la han estado buscando.

Mostraron a un joven Henry Creel tropezando por el pozo de una mina en el desierto de Nevada, una escena que los espectadores que han visto la obra de Broadway «Stranger Things: The First Shadow» reconocerán como el día en que Henry de alguna manera entró en la Dimensión X, se fue con algunos poderes recién descubiertos y se transformó fundamentalmente en la persona malvada que conocemos hoy. Se encuentra con un hombre herido que protege un maletín que contiene algo lo suficientemente valioso como para dispararle a Henry en la mano para tratar de protegerlo.

Noah Schnapp como Will Byers Cortesía de Netflix

Estaba la emotiva escena de salida del armario de Will (Noah Schnapp), la catártica escena de ruptura de Jonathan (Charlie Heaton) y Nancy (Natalia Dyer), el regreso épico de Max (Sadie Sink) al mundo de los vivos y Lucas (Caleb McLaughlin) y mucho más.

Aquí para desglosarlo todo Variedad – y adelanta dónde irán las cosas en el final de la serie “Stranger Things” – es productor ejecutivo Shawn Levyquien dirigió el Episodio 6 y codirigió el Episodio 7 junto a los hermanos Duffer.

Ahora sabemos que Once es el experimento más exitoso de Brenner porque fue la que mejor toleró la transfusión de sangre de Henry. Y esto significa que incluso si el equipo mata a Vecna, este ciclo no termina, porque el ejército quiere usar a El para hacer más niños como ella. Kali le dice a El que deberían suicidarse para terminar con esto. ¿Puedes hablar sobre la creación de esos riesgos de vida o muerte para Eleven de cara al final de la serie?

Bueno, antes que nada, eso se resumió de manera increíblemente concisa.

Gracias.

Espero que si alguien alguna vez me pide que resuma las revelaciones de la trama del Volumen 2, pueda recordar tus palabras, porque fueron increíblemente concisas. Quiero decir, en su opinión, estas son preguntas existenciales profundas que se plantean en el Volumen 2. Y este profundo cuestionamiento de ¿qué es el sacrificio? ¿Qué es un sacrificio digno? ¿Y cómo anteponer las necesidades de la mayoría a las necesidades de uno mismo? Estas son preguntas existenciales ancestrales y estoy muy emocionado de que los fanáticos vean nuestro programa luchar con ellas.

Esperemos que lo hagamos de manera que sea emocional y aún entretenida. Pero cuando tienes personajes como Holly y El cuestionando valores profundos de la vida y la muerte, como con los que luchan en el Volumen 2, esas escenas deben manejarse con cuidado. Deben escribirse con matices y luego deben realizarse y dirigirse con sensibilidad al peso de los problemas que se abordan.

Sadie Sink como Max Mayfield en la cuarta temporada de “Stranger Things”. Cortesía de Netflix

¿Qué querías mostrar con la escena en la que Max y Holly (Nell Fisher) se despiden en la mente de Vecna ​​en el episodio 6? ¿Cómo pensaste en cómo se vería Max en el mundo real y qué podría hacer ella para ayudar ahora que ha regresado?

El final del episodio 6 fue un día realmente memorable porque tuve el privilegio de dirigir una escena que requirió que ambas actrices actuaran a lo grande y con un tremendo peso emocional. La escritura fue excelente. Los actores, Nell y Sadie, dieron un paso adelante de manera impresionante, pero tenía una capa adicional de significado para Sadie y para mí, porque el episodio 6 de la temporada 5 es de alguna manera un eco de nuestro episodio «Dear Billy». [Episode 4, Season 4] que Sadie y yo estamos conectados de por vida desde la temporada 4. Un vacío rojo similar, una carrera épica similar que usa velocidad real y cámara lenta, y en contraste, no es coincidencia, una nueva orquestación de «Running Up That Hill».

Sin duda, es una secuencia que atesoraré para siempre, porque sirvió como complemento para “Dear Billy” de muchas maneras, y nos permitió a Sadie y a mí volver a visitar esa secuencia del final de “Dear Billy” que llevaremos con nosotros para siempre. Porque incluso si quisiéramos dejarlo atrás, el público de todo el mundo nos recuerda esa secuencia prácticamente todos los días de nuestras vidas. Entonces, el diseño de este vacío rojo abstracto con estas estructuras extraordinarias, extrañas y de otro mundo, pero con un vistazo del mundo que está al otro lado, se manifiesta el anhelo aspiracional que Max ha llevado consigo. Y cuando mira a través de ese portal nublado y se ve a sí misma con Lucas a su lado, todavía en vigilia, era una premisa tan emotiva para una escena, y creo que está claro que resonó emocionalmente para Sadie y para todos los que formamos parte de esa secuencia.

Un día que nunca olvidaré, el rodaje de la quinta temporada fue esa primera escena después de que Max vuelve a la vida cuando ella está en esa mesa en esa lavandería. Y les tomó como una toma a ella y Caleb entregar algunos de sus trabajos más hermosos en cualquier temporada. Muchos de nosotros lloramos al ver a estos hermosos actores hacer un gran trabajo. Creo que el superpoder de Max, de haber regresado a la vida, al mundo, es que, como creo que decimos en la serie, ella ha estado del otro lado. De alguna manera, ella ha mapeado el objetivo y, por lo tanto, puede ser un aliado esencial en la elaboración de estrategias sobre cómo alcanzar ese objetivo, cómo perseguir a Vecna.

Natalia Dyer como Nancy Wheeler y Charlie Heaton como Jonathan Byers Cortesía de Netflix

¿Puedes hablar sobre la decisión de que la relación de Nancy y Jonathan, que se construyó sobre un vínculo de trauma profundo, terminara con una nueva experiencia compartida profundamente traumática que los hizo ser honestos?

Me encanta que los Duffers y los escritores mencionaron el hecho ante la cámara, en el personaje, mencionaron el hecho de que la conexión Nancy-Jonathan tiene sus raíces en un trauma compartido. Así que me gusta que haya conciencia, no sólo en la escritura del programa, sino también en los personajes. Y siempre supimos que esta iba a ser la escena decisiva de “Jancy” que tardó casi una década en realizarse, y es una escena larga. Es increíblemente rica en escritura y actuación, y Natalia y Charlie se prepararon durante meses para esa escena. Y creo que al reconocer el trauma compartido en su historia, Jonathan y Nancy pueden ser honestos acerca de su pasado y tener visión clara al evaluar su presente y su futuro futuro.

¿Cómo es dirigir las revelaciones sobre lo que Vecna ​​realmente va a hacer, convertir el mundo al revés? ¿Es Vecna ​​sólo un nihilista?

Bueno, para empezar, diría que para aquellos de nosotros, y cualquiera que haya visto “La primera sombra” en el escenario, esa obra de “Stranger Things” llena muchos espacios en blanco sobre la historia de fondo de Henry Creel. Y para mí personalmente, sabiendo que iba a dirigir a Jamie como Henry/One/Vecna ​​en nuestra última temporada, la obra de teatro me dio una empatía mucho más profunda por Vecna ​​y me dio una comprensión de las heridas que lleva, de dónde vienen y cuán formativas fueron en su juventud.

Entonces, sí, Vecna ​​actual parece ser simplemente nihilista, pero el mundo lo ha lastimado tanto que ahora solo quiere devolverle el daño.

Al dirigir a Noah Schnapp en la escena de la salida del armario de Will en el Episodio 7, ¿tuviste alguna discusión específica sobre las preferencias sobre lo que Will haría y cómo reaccionarían los demás, incluso detalles sutiles?

Ciertamente esa es una pregunta que vale la pena hacerle a los Duffers. Entonces Matt, Ross y yo charlamos y trabajamos con Noah mucho antes de filmar esa escena. Y personalmente repasé la escena con Noah y hablé sobre ella y la evolución de la participación de Will en ella. Tenga en cuenta que Noah, de manera bastante famosa y pública, aporta su experiencia personal a esa escena. Así que teníamos muchos instintos sobre cómo abordarlo. Y entre Matt, Ross y yo, y con el beneficio de la escritura excepcional de los Duffers, se trataba de calibrar el sentimiento y cuán emocional se pone Will en cada etapa de la escena.

Y en cuanto a todos los oyentes, todas esas tomas de reacción que para mí personalmente, como simple espectador, son las que realmente me rompen. Esos cortes de Jonathan, Robin, Max y Mike, esas son solo reacciones auténticas de los compañeros de reparto y amigos de Noah cuando su amigo realizó una actuación poderosa en una escena de todos los tiempos. Lo que ves en la pantalla es lo que sucedió en ese set, y es simplemente auténtico y honesto y requirió muy poca preparación o discusión.

Matt Duffer, Ted Sarandos, Ross Duffer, Shawn Levy y Bela Bajaria asisten al estreno mundial de la quinta temporada de “Stranger Things” en los cines TCL Chinese 6 el 6 de noviembre de 2025 en Hollywood, California. Cortesía de Getty Images para Netflix

¿Cómo fue tu último día en el set?

Como para todos, el último día fue un día emotivo. Los dos momentos que personalmente nunca olvidaré son la lectura muy breve e íntima del episodio final. Fue literalmente el elenco y tal vez otra media docena de personas a las que se les permitió entrar en esa sala. Tuve la suerte de ser uno de ellos, porque he recorrido un largo camino durante más de una década con el programa, ese día. Y la forma en que esos actores, y particularmente esos actores jóvenes, se deshicieron emocionalmente mientras lo leemos, es algo muy hermoso. Nunca lo olvidaré.

Y luego, en mi último día, fui al sótano de Wheeler y estaba vacío. Nadie estaba filmando allí, y me senté en esas escaleras, me senté en ese sofá y me sumergí en 10 años de recuerdos, 10 años de este desafío y, sobre todo, 10 años de este privilegio de ser parte de este programa como productor ejecutivo y director frecuente. Me ha cambiado para siempre y me senté allí, en el silencio de ese sótano icónico, sintiéndome muy agradecido.

El hombre con maletín que Henry conoce en el pozo de esa mina en el desierto de Nevada. ¿Qué hay en ese maletín, Shawn? ¿Hay más en la historia de Henry/Dimensión X sobre cómo Henry obtuvo sus poderes ese día en el desierto de lo que se muestra en “Stranger Things: The First Shadow” que llegará al final?

Sí. Duro, sí. Enfático, “sí”, dijo, mientras asentía vigorosamente con la cabeza.

¿El Abismo, el otro mundo donde está Henry, que está conectado a la Tierra a través del agujero de gusano/al revés, es también la Dimensión X, el lugar al que ingresó originalmente cuando obtuvo sus poderes por primera vez en el desierto cuando era niño?

Ésa es una gran pregunta que deberías hacerle a los Duffers. Y usted puede decirles que creo que tengo razón al decir que no. Es el Abismo, y creo que el Abismo no es la Dimensión X. Pregúntale a los Duffers, y no puedo esperar a leer tu artículo, para finalmente poder entender la respuesta.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.

