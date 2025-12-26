Lo que dijo James Garner sobre las negociaciones contractuales del Everton en medio de los vínculos de transferencia del Manchester United

Al Manchester United se le ha vinculado con el fichaje del centrocampista del Everton que dejará Old Trafford en 2022

Garner durante la victoria del Everton sobre el Manchester United (Foto de James Gill – Danehouse/Getty Images)

Al Manchester United se le ha relacionado con un movimiento del excentrocampista James Garner en la ventana de transferencia de enero.

Los Red Devils estaban interesados ​​en varios creadores de juego este verano, pero no pudieron ampliar sus opciones actuales. La estrella de Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba, y Elliott Anderson, de Nottingham Forest, están en el radar de los Red Devils.

Según MailOnline, Garner es otra opción. El jugador de 24 años llegó al Everton procedente del United en 2022 y se ha consolidado como un habitual del club de Merseyside esta temporada.

Jugadores como Aston Villa y Newcastle se han relacionado con un posible enfoque para Garner, quien también ha jugado como lateral derecho y lateral izquierdo para los Blues esta temporada.

El actual contrato de Garner con el Everton expira al final de esta temporada, aunque el acuerdo incluye una opción de prórroga por un año más.

Recientemente se le preguntó al jugador sobre su futuro y, aunque el Everton está tratando de atarlo a nuevos términos, no dio indicios de que estuviera cerca de llegar a un acuerdo.

“No lo he pensado mucho, no”, dijo tras la derrota por 2-0 ante el Chelsea el 13 de diciembre, según ECHO. “Solo estoy tocando semana tras semana.

“Realmente no se puede pensar demasiado en el futuro, así que semana tras semana simplemente trato de mejorar como jugador y tratar de ayudar al equipo tanto como puedo.

«Hemos recorrido un largo camino desde que me uní al club, por lo que definitivamente vamos en la dirección correcta».

El técnico del Everton, David Moyes, también dejó claro cuánto valora a Garner y quiere mantenerlo en el club.

‘Mira, yo no permitiría eso [Garner] «Se va y creo que el Club hará todo lo posible para garantizar que se quede», añadió Moyes. «Probablemente sea una pequeña diferencia y está mostrando signos [of progression] Porque no estoy seguro de que muchos clubes estuvieran detrás de muchos jugadores del Everton en el pasado, pero ahora podrían estar empezando a mostrar cierto interés, lo cual es una buena señal.

«Ojalá firme un nuevo contrato cuando llegue el momento, pero tendrá la opción al final de la temporada. [of an extra year extension] Y, por supuesto, tenemos que lidiar con eso, si es necesario».

Si el Everton no activa la prórroga antes del 1 de enero, Garner podría acordar un precontrato con un equipo en el extranjero, con vistas a una transferencia gratuita en verano.