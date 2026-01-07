El gobierno provincial de Java Central continúa desarrollando destinos turísticos amigables para los musulmanes

Semarang (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central continúa desarrollando destinos turísticos amigables con los musulmanes en su región, ya que muchos turistas exigen esta hospitalidad.

«Hay varias áreas que estamos desarrollando como lugares turísticos amigables con los musulmanes, como Tawangmangu, Karanganyar Regency, que son buenos en este momento», dijo el martes en Semarang Taj Yasin Maimoen, vicegobernador de Java Central.

Así lo transmitió la figura comúnmente conocida como Gus Yasin después de recibir una audiencia con el Movimiento Empresarial Económico de Mujeres Musulmanas de Indonesia (GEEMI).

Según él, esta zona podría convertirse en un “modelo a seguir” para el desarrollo del turismo musulmán en Java Central, ya que la infraestructura ya está bien establecida, empezando por souvenirs, cafés y delicias culinarias bien organizados.

Enfatizó que Karanganyar Regency es también una de las regiones comprometidas con el desarrollo del turismo amigable con los musulmanes.

Aparte de esto, los hoteles, como parte del ecosistema turístico, también deben promover el concepto halal, incluso ofreciendo delicias culinarias halal, lugares de culto e indicaciones Qibla en cada habitación.

«Muchos turistas extranjeros, especialmente de Medio Oriente, eligen lugares turísticos amigables con los musulmanes», dijo.

“Esto también se aplica a los turistas de internados islámicos o de educación islámica que eligen como destino lugares amigables para los musulmanes”, continuó.

El compromiso del gobierno provincial de Java Central de desarrollar un turismo amigable con los musulmanes en Java Central no se centra sólo en los destinos, sino también en el fortalecimiento del ecosistema.

Los esfuerzos realizados incluyen el seguimiento de la certificación halal en los mataderos de pollos (RPA) y los mataderos de animales (RPH), el desarrollo de la profesión de carnicero halal (Kang Jalal) y otros.