Artistas de DreamWorks, Netflix y ‘Ted’ Show votan para sindicalizarse con The Animation Guild

Los trabajadores remotos de DreamWorks Animation (DWA) en todo Estados Unidos, los trabajadores de producción de películas de Netflix Animation Studios y los trabajadores de producción del programa “Ted” han votado oficialmente a favor de sindicalizarse con la Gremio de animación (IATSE Local 839) y el Gremio de Editores (IATSE Local 700), en un esfuerzo por garantizar un salario y un trato justos para todos los trabajadores de la animación.

El recuento de votos de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) para los trabajadores remotos de DWA resultó en una mayoría de votos “sí” a favor de la representación sindical en Animation Guild. El estudio DreamWorks Animation reconocerá formalmente la unidad de negociación remota bajo TAG y comenzará el proceso de negociación de un contrato.

La unidad recientemente reconocida representa a trabajadores remotos que viven en todo Estados Unidos y que contribuyen a proyectos de animación de DWA con sede en Los Ángeles, tanto en cine como en televisión. Estos trabajadores realizan trabajos que ya están cubiertos por el Acuerdo Marco de TAG cuando se realizan en el campus del condado de Los Ángeles e incluyen roles como artistas de historias, animadores, artistas de efectos de personajes, directores técnicos, encendedores, artistas de desarrollo visual, modeladores y coordinadores de producción, entre otros.

Trabajadores remotos organizados para abordar desigualdades de larga data entre lo remoto y lo presencial

empleados. El reconocimiento sindical establece un camino a seguir para la negociación colectiva encaminada a garantizar

igualdad de trato y condiciones laborales sostenibles para los empleados remotos.

El representante comercial de TAG, Steve Kaplan, dijo: «Estas unidades votaron abrumadoramente a favor de

representación del TAG después de enfrentar el proceso degradante de verse obligado a participar en una elección de la NLRB y la

retraso innecesario del cierre del gobierno”. Añadió: “Seguimos ampliando nuestra jurisdicción tanto dentro como fuera del alcance de nuestro Acuerdo Marco mientras seguimos esperando

proteger los derechos de todos los trabajadores de la animación independientemente del código postal”.

Anthony Holden, artista de cuentos remoto y miembro del comité organizador con sede en el estado de Washington, dijo: «He valorado la oportunidad de ayudar a unir nuestras voces en la búsqueda de la igualdad con nuestros homólogos en el campus en términos de derechos de los trabajadores, salario justo, acceso a atención médica y beneficios de jubilación, entre otras cuestiones. Esperamos negociar con la empresa para asegurar un acuerdo justo que fomente un ambiente de trabajo que sea equitativo para los empleados remotos y contribuya al éxito comercial y artístico de DreamWorks».

Los trabajadores de producción de largometrajes de Netflix Animation Studios y los trabajadores de producción del programa “Ted” también están celebrando sus propias victorias de la NLRB para sindicalizarse con TAG y el Editors Guild. Las elecciones tuvieron lugar los días 23 y 30 de diciembre, respectivamente.

«Durante mis cinco años en NAS, mis increíbles colegas de producción se han presentado cada día con diligencia, pasión y una gran variedad de habilidades y experiencia, tanto creativas como estratégicas», dijo la coordinadora de producción Erin Sullivan. «Como parte de TAG, estoy emocionado por la oportunidad que tenemos ahora de representarnos como una unidad, y me alientan los otros equipos de gestión de producción de nuestra industria que han puesto el listón».