¿Un policía convertido en rana? – Abogado

CIUDAD DE HEBER, Utah – El informe policial parece un cuento de hadas: durante un incidente de rutina, un agente «se convirtió en rana». El único problema fue que nada de eso sucedió.

La extraña línea apareció en un borrador de informe generado por IA basado en imágenes de cámaras corporales, mientras la policía de Heber City experimentaba con un nuevo software diseñado para reducir el papeleo. Más tarde, los investigadores rastrearon la «transformación» hasta algo mucho menos místico: el audio de fondo de La princesa y el sapo de Disney que fue captado por la cámara corporal y luego accidentalmente entretejido en la historia por el programa de redacción de informes Sgt. Rick Keel le dijo a FOX 13.

Actualmente, el departamento está probando dos sistemas de inteligencia artificial, Draft One y Code Four, que generan informes escritos basados ​​en grabaciones de cámaras corporales. La promesa es simple: menos tiempo escribiendo en un escritorio y más tiempo disponible para llamadas telefónicas y patrullas. Keel dijo que escribir un informe típico puede llevar de una a dos horas, pero las nuevas herramientas le ahorran entre seis y ocho horas a la semana.

Este ahorro de tiempo es la razón por la que las agencias del norte de Utah han examinado más de cerca la tecnología. En Heber City, los funcionarios compararon el Draft One, que compila informes basados ​​en el audio de la cámara corporal, con el Código Cuatro, que utiliza tanto audio como video. Ambos pueden producir informes en inglés y español, y ambos permiten a los oficiales personalizar el nivel de detalle del borrador, desde un resumen rápido hasta un resumen más completo, jugada por jugada.

Pero el incidente de la rana también resalta el problema central de la narración automatizada: el software puede equivocarse con seguridad.

Los funcionarios de Heber City dicen que la lección es simple: la IA puede diseñar, pero los humanos aún poseen el producto final. La línea de ranas, dijo Keel, nos recordó «la importancia de corregir estos informes generados por IA».