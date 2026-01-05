El gobierno de Kudus Regency responderá de inmediato al problema de KONI

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, declaró que abordaría de inmediato el problema relacionado con KONI Kudus, luego de la polémica sobre el desempeño de los atletas de danza que se consideró que no estaban en línea con las normas y la sabiduría locales durante el evento del Premio KONI Kudus en Pendopo Kudus.

«También hemos mantenido reuniones directas y diálogo con funcionarios de KONI Kudus para escuchar explicaciones y transmitir algunos comentarios importantes», dijo el regente de Kudus Sam’ani Intakoris en respuesta a una manifestación de residentes de Kudus que exigían una evaluación del presidente del Comité Nacional de Deportes de Indonesia (KONI) después de que la actuación del atleta de danza atrajera la atención del público en el Kudus Regency Hall el lunes.

En esta acción, los manifestantes no sólo actuaron en el Kudus Regency Hall, ya que anteriormente también realizaron una acción frente al edificio Kudus DPRD.

Admitió que se reunió con representantes de los manifestantes y que hubo varios diálogos para transmitir sus demandas.

Anteriormente, dijo, el Departamento de Educación, Juventud y Deportes (Disdikpora) de Kudus había emitido una advertencia a KONI. Uno de los principales puntos enfatizados es la obligación de llevar a cabo una buena coordinación y comunicación con las autoridades locales en cada actividad.

“Debe haber una buena coordinación y comunicación en cada actividad”, afirmó.

Además, Sam’ani también mencionó que la propuesta de evaluación de la gestión de KONI se presenta a través de un mecanismo organizativo, por lo que debe realizarse de acuerdo con los estatutos y reglamentos aplicables (AD/ART), así como a través de la Gestión del Distrito Deportivo existente (Pemkab).

«El mecanismo es claro, por favor implementelo de acuerdo con AD y ART. Principalmente a través de la administración del distrito», dijo.

Respondiendo a la polémica sobre la consideración vulgar de la actuación de los atletas de danza, Sam’ani dijo que esta actuación no había sido incluida previamente en la agenda oficial, ni siquiera durante los ensayos generales o el proceso de concesión de licencias. Incluso durante la primera inspección del público en general y de Prokompim, no existía tal agenda.

Él cree que las asignaciones presupuestarias y las actividades deberían centrarse más en el desarrollo de los atletas y no en las actividades del Premio KONI Kudus.

«Sugerí que el presupuesto se debería utilizar mejor para entrenar a los atletas. Mientras tanto, yo no estuve presente durante la actividad», dijo.

Anteriormente, el presidente de KONI Kudus Regency, Sulistyanto, se disculpó con el público y con el gobierno de Kudus Regency por la actuación de los atletas de danza en el evento del Premio KONI Kudus celebrado el lunes por la noche (29/12/2025).

Las acciones del atleta de la Asociación Indonesia de Deportes de Baile (IODI) causaron malestar en la comunidad, lo que los llevó a sentir la necesidad de disculparse públicamente.

Por parte de KONI, este logro es parte de la rama de rendimiento deportivo bajo los auspicios de la Dirección Central de IODI y es una pista en la que se participará durante la Semana Deportiva Provincial de Java Central 2026 (Porprov). Este número también cumplió con los requisitos para la selección de octubre de 2025.

También se dio cuenta de que esta actuación no era apropiada para mostrarse en el Kudus Regency Hall, dados los valores culturales y la sabiduría local del pueblo Kudus.

Mientras tanto, los manifestantes de algunos elementos de la sociedad que son miembros de la alianza comunitaria transmitieron sus aspiraciones y demandas al gobierno de Kudus Regency, tras la polémica sobre un espectáculo de danza considerado no conforme con la ética y la moral durante un evento celebrado en el Kudus Regency Hall.

Los manifestantes también creen que KONI carece de sensibilidad porque si el baile es parte de un determinado deporte o arte, debe realizarse en el lugar correcto y no en el pabellón que es un símbolo de honor para el gobierno de Kudus Regency.