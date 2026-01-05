La Asociación Nacional de Policía respalda la Ley de Lucha contra el Envenenamiento por Fentanilo de 2025 – Oficial de la ley

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

INDIANAPOLIS, 2 de enero de 2026 – Las plataformas de redes sociales se han convertido en un mercado líder para la venta y distribución de fentanilo y otras sustancias ilegales. Los estadounidenses desprevenidos, muchos de los cuales son adolescentes y adultos jóvenes, compran lo que creen que son medicamentos recetados legítimos, sólo para recibir píldoras mezcladas con fentanilo. En respuesta, los legisladores federales introdujeron la Ley de Lucha contra las Intoxicaciones por Fentanilo de 2025 (HR 5573), un proyecto de ley que establecería subvenciones gubernamentales para ayudar a combatir este flagelo. Este proyecto de ley bipartidista, respaldado por la Asociación Nacional de Policía (NPA), fue presentado por los representantes Gabe Evans (CO-08) y Adam Gray (CA-13) y actualmente se encuentra ante el Comité Judicial para su consideración. El texto del proyecto de ley es aquí.

La mayor parte de los fondos se dirigirá a las agencias policiales estatales y locales para su uso en el seguimiento y arresto de quienes utilizan plataformas de redes sociales para vender sustancias ilegales. Una segunda subvención se destinará a organizaciones sin fines de lucro, que pueden utilizar el dinero para crear conciencia pública y campañas de tutoría, con énfasis en los jóvenes estadounidenses. La tercera subvención proporcionará a los agentes herramientas para manipular de forma segura el fentanilo y tratar las emergencias resultantes de la exposición. Los fondos para estos programas provienen de subvenciones Byrne-JAG existentes administradas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

«El fentanilo ha matado a decenas de miles de estadounidenses y sigue dejando nada más que devastación y desesperación a su paso. Debemos dotar a las fuerzas del orden con las herramientas que necesitan para combatir esta crisis de una vez por todas», dijo Paula Fitzsimmons, directora legislativa de la Asociación Nacional de Policía. «La Ley de Lucha contra las Intoxicaciones por Fentanilo de 2025 brindará a las fuerzas del orden las herramientas críticas que necesitan para rastrear, investigar y arrestar a los traficantes de fentanilo que se aprovechan de los estadounidenses a través de las redes sociales. Este proyecto de ley, que también financia campañas de concientización pública y equipa a los agentes de policía con herramientas que salvan vidas y equipos defensivos, es una buena inversión en nuestra nación», agregó Fitzsimmons.

La NPA extiende su agradecimiento a los legisladores por promulgar la Ley de Lucha contra las Intoxicaciones por Fentanilo de 2025, un proyecto de ley reflexivo que brinda a las agencias policiales las herramientas y protecciones que necesitan para combatir el flagelo del fentanilo y brinda a las organizaciones sin fines de lucro la oportunidad de promover iniciativas de concientización pública.

