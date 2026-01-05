Jacarta – Ministro Coordinador de Asuntos Económicos Airlangga Hartarto confirmó que hasta ahora la escalada política entre Estados Unidos y Venezuela aún no ha tenido impacto precio aceite Importaciones de Indonesia.

Dijo que el gobierno de Indonesia continúa monitoreando los acontecimientos entre Estados Unidos y Venezuela. Como una de las fuentes de petróleo del mundo, Venezuela influirá más o menos en los movimientos globales de los precios del petróleo.

«Estamos monitoreando los precios del petróleo, incluso en los últimos días no ha habido cambios, no hay alta volatilidad», dijo Airlangga antes de reunirse con el presidente Prabowo Subianto en el Complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Airlangga dijo que actualmente los precios mundiales del petróleo siguen siendo relativamente bajos o alrededor de 63 dólares estadounidenses por barril. Con la escalada política entre los dos países, se prevé que los precios mundiales del petróleo se dispararán.

Sin embargo, Airlangga enfatizó que el gobierno siempre monitoreará y coordinará los cambios de precios, así como preparará medidas anticipadas. Se sabe que las exportaciones de petróleo de Venezuela han quedado paralizadas en medio de las operaciones militares estadounidenses en el país.

Según un informe de Reuters que cita cuatro fuentes que no quisieron ser identificadas. Las exportaciones de petróleo de Venezuela, que cayeron a niveles mínimos en medio del bloqueo del presidente estadounidense Donald Trump a todos los petroleros sancionados, ahora están paralizadas porque los capitanes de los puertos no han recibido solicitudes de permisos de salida para los buques cargados, dijeron varias fuentes a la agencia de noticias.

Varios buques que transportaban petróleo crudo en Venezuela, cuyo envío estaba previsto a Estados Unidos y Asia, aún no han zarpado, informó la agencia de noticias, citando datos del servicio de seguimiento de barcos TankerTrackers.

PT Pertamina International Exploration and Production (PIEP) confirmó que sus activos petroleros en Venezuela no se vieron afectados tras el ataque de Estados Unidos al país. PIEP controla el 71,09 por ciento de las acciones de la empresa francesa de petróleo y gas Maurel & Prom (M&P), que tiene activos en Venezuela.

«En relación con la evolución de la situación actual, según el seguimiento realizado, hasta la fecha no ha habido ningún impacto en los activos y el personal de M&P en Venezuela», dijo el gerente de relaciones de PIEP, Dhaneswari Retnowardhani, en una declaración escrita recibida en Yakarta el lunes.