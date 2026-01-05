Condenan a diez años de prisión al ex regente interino de Cilacap

Semarang (ANTARA) – El ex regente interino de Cilacap Awaluddin Muuri fue condenado a 10 años de prisión en el caso de presunta corrupción en la adquisición de 716 hectáreas de tierra por parte de PT Cilacap Segara Artha, un BUMD propiedad del gobierno regional que le costó al estado 237 mil millones de IDR.

El fiscal del Tribunal Superior de Java Central, Teguh Ariawan, también exigió el lunes en una demanda ante el Tribunal de Corrupción de Semarang que el acusado pague una multa de 750 millones de IDR, que, de no pagarse, sería sustituida por 5 meses de prisión.

El fiscal utilizó el Código Penal Nacional en su investigación contra el sospechoso.

«Declarar culpable al acusado de violar el artículo 603 en relación con actos destinados a enriquecerse a sí mismo, a otra persona o a una empresa y que son perjudiciales para las finanzas o la economía del Estado», afirmó durante el juicio presidido por el presidente del Tribunal Supremo, Kukuh Kalinggo Yuwono.

Según el fiscal, se ha demostrado que el acusado recibió 1.800 millones de euros del director presidente de PT Rumpun Sari Antan Andhy Nur Huda en relación con el proceso de compra y venta de tierras.

El fiscal explicó que el dinero del que disfrutaba el sospechoso estaba destinado a sus intereses cuando se postuló para la regencia de Cilacap.

Incluyendo, dijo, Rp. 500 con el objetivo de obtener una recomendación del Partido del Mandato Nacional.

En relación con este recibo, el fiscal también exigió que el sospechoso pagara una indemnización por las pérdidas estatales por valor de 1.800 millones de euros, que, de no pagarse, se sustituiría por 6,5 años de prisión.

En su consideración, el fiscal afirmó que las acciones del sospechoso no respaldaron los esfuerzos del gobierno para erradicar la corrupción y disfrutar de los resultados de sus acciones.

Durante el juicio, el fiscal exigió que el director jefe del PT Rumpun Sari Antan Andhy Nur Huda, que también era sospechoso en el caso, fuera condenado a 18 años de prisión.

A Andhi Nur Huda también se le ordenó pagar una indemnización por las pérdidas estatales que ascienden a 152.000 millones de IDR, que, si no se paga, se sustituirá por 9,5 años de prisión.

El acto criminal comenzó cuando el director ejecutivo de PT Rumpun Sari, Antan Andhy Nur Huda, ofreció vender el terreno HGU de la empresa en el distrito de Cipari a la zona industrial de Cilacap Perumda.

Se acordó con PT Cilacap Segara Artha que la compra del terreno ascendería a 237 mil millones de rupias y luego se realizó el pago.

Para este pago, Andhy Nur Huda luego entregó una suma de dinero al acusado Awaluddin Muuri por un monto de Rp. 1.800 millones y al comisionado de PT Cilacap Segara Artha Iskandar Zulkarnain, que también fue juzgado en este caso, por un importe de Rp. 4,3 mil millones.

Respecto a estas demandas, el panel de jueces ha dado al sospechoso la oportunidad de presentar su defensa durante el próximo juicio.