Oficial de California atropellado por un automóvil durante una persecución a pie – Oficial Legal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Garden Grove, California – Un policía resultó herido durante una persecución a pie cuando fue atropellado por un vehículo que pasaba. El incidente ocurrió cuando el sospechoso que huía ingresó a la carretera. Cuando el oficial lo siguió, fue atropellado por un automóvil civil que no estaba involucrado en la llamada original.

La llamada original se refería a un posible robo en una tienda de conveniencia, donde un sospechoso supuestamente amenazó a un empleado con un cuchillo.

El conductor del vehículo se detuvo inmediatamente y cooperó con los investigadores. Las autoridades confirmaron que no hay evidencia de que el conductor golpeara intencionalmente al oficial y que el vehículo no tenía relación con el sospechoso perseguido. El oficial resultó herido pero se espera que se recupere.

Los funcionarios del Departamento de Policía de Garden Grove enfatizaron que el oficial siguió la política del departamento y el incidente sigue bajo investigación. Los reguladores también destacaron el profesionalismo del oficial y la rápida respuesta médica que siguió a la colisión. Los compañeros oficiales aseguraron la escena y brindaron ayuda mientras el personal médico de emergencia transportaba al oficial herido para recibir tratamiento.

Consejos de entrenamiento de Travis Yates

Las persecuciones a pie son intrínsecamente peligrosas porque el entorno cambia rápidamente y los sospechosos tienden a controlarlo.

Siempre que sea posible, se debe priorizar la comunicación y el control.

Esté atento a los puntos de transición en la persecución que puedan dictar una respuesta o enfoque diferente. Un sospechoso que dobla una esquina o movimientos de manos ocultos son algunos ejemplos.

Huir de un sospechoso es un comportamiento centinela con un alto riesgo de sufrir un encuentro violento. Por esta razón, los agentes deben reconocer y adaptarse a las siguientes señales de comportamiento: mirar a un objetivo, mover un brazo mientras el otro no y ocultar las manos.

El Dr. Travis Yates ha sido pionero en un marco de riesgo conductual validado para ayudar a los oficiales y líderes a identificar, evaluar y articular riesgos en situaciones inciertas que evolucionan rápidamente. Leer más sobre el ENFOQUE Marco de riesgo conductual.