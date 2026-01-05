Las criptodeudas hacen que los perpetradores ladren y maten a los niños del Consejo de Expertos del PKS de Cilegon

CilegónVIVA – Reveló la Dirección General de Investigación Criminal de la Policía de Banten asesinato a niño Los menores en la ciudad de Cilegon fueron provocados por motivos económicos, después de que el perpetrador sufriera grandes pérdidas en el comercio de criptoactivos y quedara endeudado.

El director de Investigación Criminal de la Policía Regional de Banten, el comisionado Pol Dian Setyawan, dijo que el motivo económico fue el principal hallazgo en la serie de investigaciones sobre casos de asesinato de niños ocurridos en la zona de Bukit Baja Sejahtera III.

«El perpetrador llevó a cabo sus acciones con el objetivo de obtener dinero para pagar sus deudas, porque experimentó grandes pérdidas en el comercio de criptoactivos», dijo Dian Setyawan en la ciudad de Cilegon, el lunes.

La víctima en este asunto es un niño llamado Muhamad Axle Harman Miller, hijo del consejo de expertos. PKS Cilegon, Maman Suherman fue encontrada muerta en su casa el martes 16 de diciembre. La víctima sufrió heridas de arma blanca en varias partes del cuerpo, incluidos el muslo, el pecho y el cuello.

Dian explicó que el sospechoso con las iniciales HA (31) inicialmente tenía la intención de cometer un robo apuntando a casas vacías como una forma de obtener dinero rápidamente.

«El perpetrador se aseguró de que la casa estuviera en silencio antes de entrar», dijo.

Después de no obtener respuesta al presionar el timbre, el perpetrador entró trepando la cerca y abriendo la ventana con una llave modificada.

«El perpetrador entró en la casa trepando la valla y abriendo la ventana con una llave modificada», dijo Dian.

Sin embargo, mientras se encontraba en su casa, el perpetrador atrapó a la víctima por lo que el plan de robo se convirtió en un acto de violencia fatal.

«Como entró en pánico, el perpetrador asfixió y apuñaló a la víctima con un cuchillo que había traído», dijo.

Por sus acciones, los investigadores acusaron al sospechoso de múltiples artículos, a saber, el artículo 338 en relación con el artículo 339 del Código Penal, el artículo 458 párrafos (1) y párrafo (3) de la Ley Número 1 de 2023, y el artículo 80 párrafo (3) en relación con el artículo 76C de la Ley Número 35 de 2014 sobre Protección de la Infancia.

Actualmente, el sospechoso ha sido detenido en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Cilegon y se están preparando los expedientes del caso para ser entregados al fiscal para continuar con los procedimientos legales. (Hormiga)