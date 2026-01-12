BMKG: Tenga en cuenta la posibilidad de fuertes vientos en el sur de Java Central

Cilacap (ANTARA) – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) insta al público a ser consciente del potencial de fuertes vientos en la parte sur de Java Central (Jateng), incluidos Cilacap, Banyumas y los distritos circundantes, que se ha observado que aumentan en los últimos días.

Teguh Wardoyo, jefe del Equipo de Trabajo de Servicios de Datos y Difusión de Información de BMKG en la Estación Meteorológica ANGKAL Wulung Cilacap en Cilacap, dijo el lunes por la tarde que los resultados de las observaciones mostraron un aumento en la velocidad máxima del viento desde el 9 de enero de 2026.

“Secuencialmente, la velocidad máxima del viento se registró en 25 nudos el 9 de enero, aumentando a 30 nudos el 10 de enero y luego a 22 nudos el 11 de enero, llegando a 32 nudos esta tarde, lo que también estuvo acompañado de lluvia”, dijo.

Dijo que esta condición fue influenciada por la dinámica atmosférica en forma de baja presión en el noreste de Australia, que se registró en 998 milibares, y alta presión en la región asiática que alcanzó 1.026 milibares.

Según él, esta importante diferencia en la presión del aire provoca vientos bastante fuertes en Indonesia, especialmente en el sur de Java Central.

«En la próxima semana, Cilacap, Banyumas y las áreas circundantes en general tienen el potencial de experimentar lluvias de intensidad ligera a moderada. Aparte de eso, se pronostica que la posibilidad de fuertes vientos continuará hasta el fin de semana», dijo.

Según él, las lluvias suelen caer de tarde a noche, con una temperatura del aire de entre 24 y 33 grados centígrados y una humedad de entre el 56 y el 91 por ciento.

Dijo que los vientos dominantes soplaban desde el oeste a velocidades que oscilaban entre 5 y 45 kilómetros por hora.

Además, BMKG también estima que la altura de las olas en las aguas al sur de Java será de entre 1,25 y 2,5 metros.

«Por lo tanto, se recomienda a las comunidades costeras, pescadores y usuarios de servicios marítimos que aumenten su conciencia sobre la posibilidad de condiciones climáticas extremas», dijo Teguh.

