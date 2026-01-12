La policía dispara a un sospechoso con un cuchillo en el aeropuerto de St. Louis – Abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

San Luis, Misuri – El 21 de noviembre de 2025, en un vídeo recién publicado, agentes de policía del aeropuerto de St. Louis estaban realizando patrullas a pie en la Terminal 1 cuando se encontraron con un hombre adulto, identificado como Darius Kennedy, parado cerca de la entrada de un baño.

Los agentes ordenaron a Kennedy que abandonara el aeropuerto. Sin embargo, Kennedy se negó a obedecer y sacó un cuchillo de la manga de su chaqueta. Los oficiales le dieron a Kennedy múltiples órdenes verbales, indicándole que soltara el cuchillo.

Kennedy ignoró estas órdenes y caminó hacia los oficiales. Un oficial desplegó una Taser y golpeó a Kennedy, pero fue ineficaz. Kennedy, que todavía estaba armado con un cuchillo, se dio vuelta y corrió hacia otro oficial de policía. Ese oficial disparó un arma reglamentaria e hirió a Kennedy.

Después del tiroteo, los agentes brindaron ayuda a Kennedy. Sin embargo, fue declarado muerto en el lugar. La investigación reveló más tarde que Kennedy tenía 31 años y no tenía vivienda. Los detectives han encontrado un cuchillo atribuido a Kennedy.

Las lecciones de campo se ofrecen únicamente como recordatorios generales, estándar de la industria, extraídos de prácticas de seguridad comunes y consideraciones de políticas típicas. No se basan en ningún conocimiento previo de este incidente específico, no asumen qué acciones se tomaron y no deben interpretarse como comentarios sobre las decisiones tomadas en el terreno.

Trate las armas blancas como cuestiones de tiempo. La distancia y los ángulos compran tiempo, y el tiempo compra opciones. Haz ejercicio para moverte, crear espacio y evitar quedarte atrapado en pasillos o puertas. El reconocimiento temprano y las órdenes claras son importantes. Cuando aparezca un cuchillo, cambie inmediatamente a órdenes simples, fuertes y consistentes y evite instrucciones contrapuestas de varios oficiales. Fijarse en un objetivo o mirar de reojo es un indicador común que precede a la violencia. En este incidente, la supuesta cooperación del sospechoso significa poco cuando giró la cabeza para identificar la ubicación de los oficiales. Planifique fallas menos fatales. Las Tasers pueden fallar, quedar bloqueadas por la ropa o no detener el movimiento hacia adelante. Entrene su transición de menos letal a letal sin dudas ni confusión. Gestionar la geometría de aproximación. Acortar la distancia con un arma blanca aumenta rápidamente el riesgo. Si debes cerrar, hazlo con un plan bien pensado en cobertura, ángulos, balanceos y contingencias. Utilice roles de equipo al contactar. Asigne cobertura letal, menos letal, control práctico y comunicaciones. En un espacio público cerrado, una persona debe tener control sobre los transeúntes. Controla el pasillo. Los aeropuertos, terminales y zonas de tránsito crean cuellos de botella y riesgos de fuego cruzado. Priorizar la eliminación de transeúntes y evitar que los agentes se amontonen en el mismo embudo fatal. Presta atención a las manos, no a las historias. Las personas pueden estar ansiosas, desorientadas o decir cosas irracionales. Sus características de seguridad son las manos, el acceso a la cintura, la presentación del cuchillo, el juego de pies y la distancia de aproximación. Entrene para lograr una resistencia sostenida después de los disparos. Forme representantes para el control posterior al tiroteo, la retención de armas y la sujeción coordinada mientras se mantiene la seguridad. La colocación y acceso de equipos médicos debe ser automático. Coloque los torniquetes donde ambas manos puedan alcanzarlos y practique atención inmediata mientras otro oficial se mantiene a cubierto.

