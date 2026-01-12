La policía dispara a un sospechoso con un cuchillo en el aeropuerto de St. Louis – Abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…
San Luis, Misuri – El 21 de noviembre de 2025, en un vídeo recién publicado, agentes de policía del aeropuerto de St. Louis estaban realizando patrullas a pie en la Terminal 1 cuando se encontraron con un hombre adulto, identificado como Darius Kennedy, parado cerca de la entrada de un baño.
Los agentes ordenaron a Kennedy que abandonara el aeropuerto. Sin embargo, Kennedy se negó a obedecer y sacó un cuchillo de la manga de su chaqueta. Los oficiales le dieron a Kennedy múltiples órdenes verbales, indicándole que soltara el cuchillo.
Kennedy ignoró estas órdenes y caminó hacia los oficiales. Un oficial desplegó una Taser y golpeó a Kennedy, pero fue ineficaz. Kennedy, que todavía estaba armado con un cuchillo, se dio vuelta y corrió hacia otro oficial de policía. Ese oficial disparó un arma reglamentaria e hirió a Kennedy.
Después del tiroteo, los agentes brindaron ayuda a Kennedy. Sin embargo, fue declarado muerto en el lugar. La investigación reveló más tarde que Kennedy tenía 31 años y no tenía vivienda. Los detectives han encontrado un cuchillo atribuido a Kennedy.
Las lecciones de campo se ofrecen únicamente como recordatorios generales, estándar de la industria, extraídos de prácticas de seguridad comunes y consideraciones de políticas típicas. No se basan en ningún conocimiento previo de este incidente específico, no asumen qué acciones se tomaron y no deben interpretarse como comentarios sobre las decisiones tomadas en el terreno.
- Trate las armas blancas como cuestiones de tiempo. La distancia y los ángulos compran tiempo, y el tiempo compra opciones. Haz ejercicio para moverte, crear espacio y evitar quedarte atrapado en pasillos o puertas.
- El reconocimiento temprano y las órdenes claras son importantes. Cuando aparezca un cuchillo, cambie inmediatamente a órdenes simples, fuertes y consistentes y evite instrucciones contrapuestas de varios oficiales.
- Fijarse en un objetivo o mirar de reojo es un indicador común que precede a la violencia. En este incidente, la supuesta cooperación del sospechoso significa poco cuando giró la cabeza para identificar la ubicación de los oficiales.
- Planifique fallas menos fatales. Las Tasers pueden fallar, quedar bloqueadas por la ropa o no detener el movimiento hacia adelante. Entrene su transición de menos letal a letal sin dudas ni confusión.
- Gestionar la geometría de aproximación. Acortar la distancia con un arma blanca aumenta rápidamente el riesgo. Si debes cerrar, hazlo con un plan bien pensado en cobertura, ángulos, balanceos y contingencias.
- Utilice roles de equipo al contactar. Asigne cobertura letal, menos letal, control práctico y comunicaciones. En un espacio público cerrado, una persona debe tener control sobre los transeúntes.
- Controla el pasillo. Los aeropuertos, terminales y zonas de tránsito crean cuellos de botella y riesgos de fuego cruzado. Priorizar la eliminación de transeúntes y evitar que los agentes se amontonen en el mismo embudo fatal.
- Presta atención a las manos, no a las historias. Las personas pueden estar ansiosas, desorientadas o decir cosas irracionales. Sus características de seguridad son las manos, el acceso a la cintura, la presentación del cuchillo, el juego de pies y la distancia de aproximación.
- Entrene para lograr una resistencia sostenida después de los disparos. Forme representantes para el control posterior al tiroteo, la retención de armas y la sujeción coordinada mientras se mantiene la seguridad.
- La colocación y acceso de equipos médicos debe ser automático. Coloque los torniquetes donde ambas manos puedan alcanzarlos y practique atención inmediata mientras otro oficial se mantiene a cubierto.
El Dr. Travis Yates ha sido pionero en el campo del riesgo conductual para ayudar a los oficiales y líderes a identificar, evaluar y articular el riesgo en situaciones inciertas que evolucionan rápidamente. Lea más sobre el marco de riesgo conductual de FOCUS.
