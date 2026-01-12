El técnico interino del Man United está enojado cuando Alan Shearer analiza los problemas aparentes después de la última actualización

El ex capitán del Newcastle United e Inglaterra, Alan Shearer, ha expresado su opinión sobre el enfoque del Manchester United a la hora de nombrar un entrenador para el resto de la temporada.

Alan Shearer hizo una valoración contundente del Manchester United (Imagen: YouTube/La calma es fútbol)

El carácter público de la búsqueda de entrenador en el Manchester United es una señal preocupante del estado del club, afirma Alan Shearer. El exdelantero del Newcastle está consternado de que la presión del club por una opción interina sea de conocimiento público y señale problemas en Old Trafford.

El United ha mantenido conversaciones con los ex jugadores Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick sobre su incorporación al Club hasta el final de la temporada. Carrick es el favorito para hacerse cargo del club después de la última vez que dirigió al Middlesbrough.

Darren Fletcher quedó temporalmente a cargo de los asuntos del primer equipo tras el despido de Ruben Amorim. El ex internacional escocés no logró registrar una victoria en los partidos contra Burnley y Brighton cuando el United quedó eliminado de la Copa FA.

Shearer hizo una evaluación brutalmente honesta del equipo después de la derrota ante los Seagulls. El ex capitán de Inglaterra apuntó tanto a los que estaban dentro como fuera del campo.

«Simplemente no son muy buenos. Esa es la verdad. Todo el club, hay tantos errores y equivocaciones», dijo Shearer en el podcast Rest is Football.

Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick son los principales candidatos para hacerse cargo del Manchester United (Imagen: Matthew Peters/Manchester United vía Getty Images)

Micah Richards respondió: “Creo que Mount, Fernandes, Cunha y Sesko son tus cuatro delanteros, es bastante bueno, ¿no?

«Debería serlo, pero no lo es», dijo Shearer sin rodeos. ‘No es un lugar feliz.

«Fletcher está dentro en este momento; ha tenido al Burnley fuera y al Brighton en casa y ha empatado uno. Han hablado con Michael Carrick y Ole Gunnar Solskjaer este fin de semana, según tengo entendido, sobre el período intermedio hasta el final de la temporada».

«¿Cómo saben todos lo que está pasando? ¿Cómo saben todos que se les ha hablado y que este es su plan? Eso en sí mismo me dice que hay problemas. ¿Cómo se manifiesta eso?»

Shearer no entiende por qué se hacen públicos los planes del United (Imagen: Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

Shearer tampoco se mostró convencido por el cambio del United a una defensa de cuatro tras la salida de Amorim. «¿Resultó que no eran los cinco de atrás los que eran el problema?» dijo.

«No fueron tan buenos, Brighton fue el mejor equipo. Danny Welbeck anotó un gol y una asistencia. Son lo que son, ¿no?»

El actual jefe Fletcher reconoce que los jugadores necesitan ayuda para tener éxito durante un período desafiante. Sin embargo, el entrenador del United también dijo que el equipo debe ayudarse a sí mismo.

«Es una gran responsabilidad liderar este club, he hecho lo mejor que he podido y, en última instancia, estoy decepcionado por no haber podido ganar un partido ni conseguir un resultado hoy», dijo después del Brighton.

“Pero siento que hubo algunas cosas buenas, creamos muchas oportunidades, tiros y cosas así, pero al final no fue suficiente.

“Así que en realidad estoy más decepcionado que nadie porque me preocupo por el club y quiero que al club le vaya bien y quiero que a los jugadores les vaya bien.

«Y realmente lo digo en serio, no se trata de mí. Ya tuve mi tiempo como jugador, ahora está en el banco, se acabó. He disfrutado cada minuto y he tenido mucha suerte».

«Se trata de ellos. Pero tenemos que ayudarlos, el club tiene que ayudarlos y ellos tienen que ayudarse a sí mismos».