Un Shakedown de libertad de expresión: el enfoque de Trump a la sociedad civil estadounidense

La terminación de su raqueta de extorsión no solo exigirá instituciones valientes, sino que nos tomará la oposición política de todos nosotros.

Una mujer habla en un mega teléfono mientras los manifestantes sostienen un globo de Trump Marte para el Ayuntamiento de Los Ángeles hasta el Edificio Federal y del Centro de Detención de Edward R. Roybal el 2 de agosto de 2025. (Apu Gomes / Getty Images)

«Voy a hacerle una oferta que no pueda rechazar». Eso dice Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, en El padrino. Pero también puede servir como el lema para el enfoque de Donald Trump para la sociedad civil estadounidense. El artista autoproclamado del acuerdo ha operado el poder del gobierno federal como nunca antes para sacudir a sus críticos. Y ha revelado una vulnerabilidad crítica en algunas de las instituciones más importantes en nuestra política democrática. El apoyo federal ha sido crucial para el crecimiento de la sociedad civil estadounidense, pero en manos de Trump, ese apoyo se ha convertido en una palanca para ejercer un control marginal.

La sociedad civil, las instituciones no gubernamentales que hacen que las personas se unan para promover intereses mutuos, es esencial para una democracia animada. Cuando alguien mira alrededor del mundo, casi todos los países tienen una constitución que se ve tan bien en el papel como la nuestra. Pero en muchos casos hay leyes constitucionales solo En papel. Una diferencia importante es el poder de la sociedad civil. Donde es robusto, ya que ha sido tradicionalmente en los Estados Unidos, la sociedad civil juega un papel importante en la protección de los derechos y verificar el abuso de poder. Versión de eso, los Framers diseñaron la Primera Enmienda para proteger la sociedad civil contra el control del gobierno. Garantiza el derecho a estar en desacuerdo de las opiniones del gobierno federal, asociarse con otros similares para promover sus propios puntos de vista, informar sobre la mala conducta del gobierno, protestar en la calle y presentar acciones legales que requieran la recuperación de quejas. Y gracias, no en el último lugar para el apoyo federal de la sociedad civil, a través de subsidios, subsidios, beneficios fiscales y similares, Estados Unidos casi seguramente tiene un poderoso sector de la sociedad civil y cualquier nación. Debería ser una fuente de orgullo nacional; Es un elemento central del poder de América.

Pero el apoyo federal que ha jugado un papel importante en el crecimiento de la sociedad civil puede ser explotado para promover finos inconstitucionales. Las señales están a nuestro alrededor. En los últimos días, las universidades de Columbia y Brown han acordado pagar millones de dólares para organizar disputas con la administración Trump. Columbia paga $ 221 millones y Brown $ 50 millones, a pesar de la ausencia de evidencia creíble de que ambas instituciones están involucradas en mala conducta legal, y mucho menos todas las violaciones que incluso justificarían una fracción de esos montos. La administración Trump los acusa libremente (y muchas otras universidades) de reacciones insuficientes al antisemitismo a sus campus, pero la mayoría de lo que el Wijst es solo una crítica apasionada de la matanza de Israel y el hambre de decenas de miles de Gazans. Incluso si algunas de esas protestas entraran en anti -semitismo, las universidades solo serían legalmente responsables si fueran «deliberadamente indiferentes» para una discriminación específica, un estándar extremadamente difícil de probar, y uno que ni siquiera es compatible en ambos casos. Ambas universidades también acordaron prohibir a las mujeres transgénero de los deportes de las mujeres, una regla que no requiere ninguna ley. Lo que condujeron estas similitudes no era una ley, sino coerción. Ambas universidades reciben miles de millones de dólares en financiamiento federal, gran parte de la investigación científica, y les preocupaba que si no «pagaran», perderían para perder esos fondos.

La orientación de las firmas de abogados de Trump era igualmente infundada e inconstitucional, ya que cada tribunal dictaminó en los cuatro casos en los que las empresas desafían sus acciones ante el tribunal. Las órdenes ejecutivas de Trump dejaron en claro que actuó en contra de las empresas porque rechazó algunas de las demandas que han traído, y algunos de los abogados que contrataron. Ordenó al gobierno federal que no haga negocios con las empresas, que rechace las autorizaciones de seguridad de sus abogados y que les rechazara el acceso a edificios federales, todas las formas de apoyo oficial. Pero sobre aquellos que contratan empresas y lo que demandan, no solo las cosas de Trump son; Forman el ejercicio de derechos constitucionalmente protegidos para restaurar una petición para la recuperación de quejas y asociarnos con otros. Sin embargo, nueve compañías legales trataron con Trump, prometiendo conjuntamente casi $ 1 mil millones en apoyo pro bono por causas que respaldan Trump; Nuevamente, un «remedio» Trump no tenía autoridad legal para exigir. Las compañías no se organizaron porque Trump tenía la ley de su lado, sino porque el acceso a edificios y aprobaciones federales es esencial para su trabajo, y temían la pérdida de clientes privados cuando lucharon. Muchos de sus clientes comerciales necesitan la aprobación de las autoridades reguladoras del gobierno federal para sus empresas, desde la aprobación de los medicamentos hasta la autorización de fusiones. Aquí también, Trump pudo exprimir cientos de millones de dólares de grandes instituciones sociales, no porque la ley lo causó, sino por el temor de participar en una retribución adicional si los objetivos no estuvieran pagando.

Lo mismo se aplica a CBS, que ha tomado varios pasos en los últimos meses para calmar a Trump, nuevamente no porque estaba legalmente obligado a hacer esto, sino porque la retribución ilegal por parte de la administración Trump temía en relación con una solicitud de su empresa matriz, Paramount, para fusionarse con paracaidismo. Pagó $ 16 millones para organizar una demanda completamente infundada que ha sido contra Trump contra 60 minutos Para la adaptación de una entrevista en 2020 con el entonces candidato vicepresidencial Kamala Harris. Stephen Colbert, un crítico distinto de Trump. Y Skydance prometió ofrecer ‘noticias imparciales’, designar a una persona del pueblo para supervisar esa promesa y poner fin a las iniciativas del Dei. Aquí también, la ley no solo tenía el gobierno de Trump autorizado para exigir esto. Sin embargo, CBS, Paramount y Skydance aplicaron a la voluntad del Presidente desde el punto de que abusaría de su autoridad reguladora federal y negaría la fusión.

Estas acciones revelan una vulnerabilidad crítica en la armadura constitucional de la sociedad civil. Si las instituciones dependen en gran medida del apoyo federal, ya sea dólares federales para la investigación científica o la aprobación federal de las transacciones comerciales, un presidente poco ético puede amenazar con recordar el apoyo si no recibe la sentencia. Trump hizo esa y otra vez. Y funciona. Ha en peligro la independencia de la sociedad civil, o tal vez con mayor precisión, explotó su dependencia.

Como un tema constitucional, Trump no pudo castigar legalmente a las universidades porque eran demasiado liberales, firmas de abogados para presentar demandas que desafían al gobierno o sesiones de prensa por criticar al presidente. Según la Doctrina establecida, la Primera Enmienda, no puede utilizar el financiamiento del gobierno o los beneficios del gobierno de ningún tipo, incluido el acceso a los edificios gubernamentales o la aprobación federal de iniciativas comerciales, para condicionar el discurso de un receptor, como lo ha hecho con las universidades, firmas de abogados y CBS. Pero al igual que el líder de un anillo de delitos organizados, Trump ha operado la dependencia de otros para obtener lo que la ley no autoriza y de hecho prohíbe. Cuando las instituciones están dispuestas a arriesgar sus acciones en la corte, pueden ganar, como ya han demostrado cuatro firmas de abogados y Harvard. Pero puede ser difícil demostrar la gama completa de retribución, y los costos de la lucha pueden ser astronómicos. La preservación de la sociedad civil y la terminación de la raqueta de extorsión de Trump requieren no solo instituciones valientes y tribunales que estén dispuestos a bloquear el uso inconstitucional del apoyo federal para lograr objetivos ilegales. Costará la oposición política de todos nosotros.