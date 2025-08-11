No ha habido informes de ciudadanos indonesios para convertirse en víctimas del terremoto M 6.1 en Türkiye

Ankara, Viva – Embajada de la República de Indonesia (Embajada de Indonesia) Ankara y el consulado general de la República de Indonesia (KJRI) Istanbulmmonitor El estado del pueblo indonesio después terremoto con una magnitud de 6.1 magnitud de Banasasir, Turco el domingo 10 de agosto de 2025.

«De la información obtenida de la Fuerza de Tarea de Protección Ciudadano indonesioHasta ahora no hay información sobre la existencia de ciudadanos indonesios debido al terremoto «, según la embajada de Indonesia, el lunes 11 de agosto de 2025.

La embajada indonesia y el consulado general del consulado indonesio apelaron al pueblo indonesio para que se contactara inmediatamente con la embajada indonesia en Ankara en el número +90 532 135 22 98 o el consulado indonesio general en el número +90 534 453 56 11 si había una situación de emergencia.

Basado en los datos de autoinforme, hasta 185 ciudadanos indonesios viven en Bananesir, mientras que los ciudadanos indonesios totales en Türkiye son 10,186 personas.

Un terremoto que mide 6.1 golpeó la provincia de Balasir, noroeste de Türkiye, el domingo por la noche, matando al menos a una persona y causando que más de una docena de edificios colapsen, según el ministro del interior Ali Yerlikaya.

Cuatro personas fueron evacuadas con éxito de las ruinas de una casa colapsada, tres de las cuales fueron hospitalizadas, mientras que una persona murió debido a sus heridas. Jerlikaya dijo que la única víctima era un hombre de 81 años que murió después de ser salvado de las ruinas.

Casi 30 personas resultaron heridas en el terremoto que ocurrió alrededor de 19.53 (16.53 GMT), dijo el domingo la Autoridad de Gestión de Desastres de Afad Turquía. La vibración se sintió en varias provincias, incluida la ciudad más grande del país, Estambul.

La provincia de Balliesir está a unos 261 km al centro de Estambul. El terremoto también se sintió a las provincias circundantes como Estambul, Izmir y Denizli.