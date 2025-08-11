Alto volumen de residuos, Semarang City construye la tecnología que cambia los desechos en la energía eléctrica


Fotos de tierras adicionales vacías para desechos (derecha) en el sitio de eliminación final de Jatibarang (TPA), Mijen, Semarang, Java Central, lunes (8/11/2025). El Ayuntamiento de Semarang se centra en la construcción de la tecnología de procesamiento de residuos para convertirse en energía eléctrica (PSEL) en TPA Jatibarang a fines de 2025 y se completa en 2027 como un intento de reducir los desechos de manera óptima, teniendo en cuenta el volumen del desperdicio de Semarang City en Semarang. Entre fotos/Aprillio Akbar/Tom.





