Por qué la Corte Suprema nunca se enfrentará a Trump

Política publicitaria



Donald Trump saluda a John Roberts en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos, el martes 4 de marzo de 2025. (Al Drago/Bloomberg vía Getty Images

Puede resultar tentador desviar la mirada de la Corte Suprema. Los casos son complicados, las tradiciones arcaicas y hoy las decisiones son casi siempre devastadoras y el razonamiento a menudo perverso. Pero desafortunadamente, el tribunal es demasiado importante para ignorarlo, especialmente porque John Roberts y sus cinco colegas ultraconservadores lo han convertido en un sello de aprobación para Donald Trump.

Por suerte estamos ahí la nación Tenemos la suerte de contar con quizás la única persona en Estados Unidos que puede hacer que seguir a la Corte Suprema no sólo sea soportable sino también entretenido: nuestro inimitable corresponsal de justicia, Elie Mystal. El resumen anual de Elie de los próximos casos más importantes del tribunal es el artículo de portada de nuestra edición de noviembre.

Suscribir la nación para respaldar todos nuestros podcasts: theration.com/subscribe.