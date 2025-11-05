El destino de los agentes del TNI en Batam relacionado con redadas antidrogas ficticias

Batam, EN VIVO – Comandante del Destacamento de la Policía Militar (Denpom) 1/16 Batam, el teniente coronel CPM Dela Guslapa Partadimadja declaró que había una investigación sobre varios miembros individuales TNI junto con miembros de la Policía Nacional sospechosos de estar involucrados RAID drogas ficticio en Batam.

«(La inspección) ya está en marcha, sólo esperen», dijo Dela brevemente cuando se reunió después de asistir a la destrucción de pruebas resultantes de la aplicación de la Aduana de Batam en 2025 en la ciudad de Batam, el miércoles.

Dela se mostró reacio a proporcionar información cuando varios periodistas intentaron pedir confirmación sobre esta información.

Asimismo, al ser consultado sobre el informe presentado por un empresario de iniciales BJ que afirmó ser víctima de extorsión por parte de miembros del TNI y de la Polri mediante redadas antidrogas ficticias a nombre de BNN.

«No puedo comentar todavía. Esto ya está en marcha, sólo hay que esperar», dijo Dela al salir de los periodistas.

Anteriormente, el lunes 3 de noviembre, un empresario de la ciudad de Batam denunció ante Denpom Batam, afirmando haber sido víctima de extorsión presuntamente llevada a cabo por seis miembros del TNI y un miembro de la Dirección de Estupefacientes de la Policía Regional de Kepri con las iniciales Inspector TSH.

El incidente de la redada ficticia ocurrió el sábado 16 de octubre en Ruko Bunga Raya Botania 1 Batam. El empresario admitió que le pidieron mil millones de IDR, pero sólo pudo pagar 300 millones de IDR. El dinero se obtuvo pidiendo prestado a un colega.

La existencia de miembros de la Policía Regional de las Islas Riau involucrados en extorsión ha sido confirmada por el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Kepri, Comisario Pol. Zahwani Padra Arsyad.

Pandra dijo que el inspector TSH estaba bajo una investigación intensiva en Propam Polda Islas Riau con respecto al informe recibido sobre la supuesta redada.

«El interesado (el inspector TSH) está siendo examinado en profundidad por investigadores de Bidpropam para confirmar todos los hechos y la verdad sobre la supuesta violación», dijo Pandra en Batam, el lunes 3 de noviembre de 2025.

Se sospecha que el inspector TSH estuvo involucrado en abuso de autoridad al realizar una redada ficticia en nombre de BNN en Ruko Bunga Raya Botania 1 Batam, el sábado 16 de octubre de 2025.

Según Pandra, el equipo Propam de la Policía de las Islas Riau actuó rápidamente para responder a las quejas del público sobre presunto abuso de autoridad.

«De hecho, el incidente ocurrió el 16 de octubre, pero la denuncia pública se recibió recientemente y Bidporpam respondió de inmediato para examinar y detener al interesado», dijo Pandra. (Hormiga)