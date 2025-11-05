Los Jets colocan la seguridad inicial en la reserva lesionada y reemplazan los carteles

El Jets de Nueva York puesto de seguridad inicial André Cisco en la reserva de lesionados hoy, poniendo fin efectivamente a su temporada.

Cisco, un agente libre de alto perfil que firmó en marzo pasado, sufrió una lesión en el pectoral que puso fin a su temporada contra los Bengals de Cincinnati en la Semana 8.

Sólo se había perdido una jugada en ocho juegos este año.

En una medida correspondiente, Nueva York firmó seguridad Dean Clark a la lista activa del equipo de práctica, donde el novato ha pasado toda la temporada hasta ahora.

También firmaron seguridad Jarius Monroe al equipo de práctica.

Nuevas incorporaciones a la espalda defensiva

Clark verá un mayor tiempo de juego tanto en equipos especiales como en defensa durante el resto de la temporada 2025.

El producto de Kent State y Fresno State ha visto 44 jugadas en equipos especiales esta temporada, a pesar de su designación como jugador del equipo de práctica.

Clark jugó en los tres partidos de pretemporada para los New York Jets el verano pasado, sumando nueve tacleadas, una captura, dos pases desviados y una intercepción.

Si uno de Malaquías Moore o Tony Adams cae por una lesión, Clark será el próximo hombre en subir.

Monroe, por otro lado, es una cara un poco más familiar para los Jets.

El producto de Tulane fue contratado como agente libre no reclutado en el draft de 2024 y pasó la mayor parte del año en el equipo de práctica de Nueva York.

Apareció en cinco juegos a lo largo de la temporada, vio 17 jugadas defensivas y 58 jugadas de equipos especiales, y fue firmado con la lista activa en la Semana 17.

Los Jets lo despidieron por una designación por lesión en agosto del año pasado.

Ahora, Monroe está de regreso y espera darle algo de profundidad a los backs defensivos de Nueva York, dado que están un poco débiles después de la Salsa Jardinera comercio.

Problemas de seguridad de los aviones

La seguridad ha sido un punto difícil para los New York Jets esta temporada, con varios jugadores entrando y saliendo de la alineación titular debido a lesiones o mal juego.

Cisco fue el único pilar, con el novato Malaquías Moore y el veterano Tony Adams entrando y saliendo en bicicleta.

Adams fue el titular del día inaugural, pero a medida que avanzaba la temporada, fue enviado a la banca a favor del joven Moore.

Moore fue la selección de cuarta ronda de los Jets procedente de Alabama en el draft del año pasado, seleccionado en el puesto 130 en general.

En ocho juegos y cinco aperturas, el novato ha mostrado destellos con un pase desviado, 34 tacleadas y una tacleada para pérdida.

Nueva York dependerá en gran medida de él con Cisco ahora fuera de la alineación.

Adams, quien, como se mencionó anteriormente, tuvo menos tiempo de juego gracias a la aparición de Moore, ahora se encuentra nuevamente en un papel destacado.

El ex producto de Illinois fue firmado como agente libre no reclutado en 2022 por el Joe Douglas-Robert Saleh régimen y era uno de los favoritos del entonces coordinador defensivo Jeff Ulbrich personal.

En 48 partidos jugados con Nueva York, el back defensivo acumuló cuatro intercepciones, 14 pases desviados, una captura y 204 tacleadas.

En este punto, la plantilla de los Jets está bastante preparada para el resto de la temporada 2025, pero con todo el capital de draft principal y el espacio salarial que han acumulado en las últimas 24 horas, es seguro decir que la posición podría sufrir un cambio de imagen durante la temporada baja de 2026.